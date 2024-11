In Eccellenza c’è una nuova capolista: il Locri. I reggini vincono 2-1 sul campo del Gallico Catona (che resta a 0 punti) e scavalcano lo Scalea che non va oltre lo 0-0 a Sersale. Pareggia anche il Sambiase in casa della Morrone: i giallorossi sono terzi, per i cosentini invece è il quarto pareggio in quattro partite disputate. Il calcio di rigore di Lanza regala la vittoria alla Paolana in casa di una Palmese che non riesce a riprendersi dopo il ko di domenica in casa della Vigor. Spettacolare 3-2 della Vigor Lamezia contro la Stilese: i biancoverdi prima vanno sul doppio vantaggio poi si fanno raggiungere grazie ad una doppietta di Martinez, a decidere il match un rigore di Russo. Pari per 2-2 fra Cotronei e Reggiomediterranea.

Risultati Eccellenza

Belvedere – Soriano 0-0

Bovalinese – Boca Melito (2 Dicembre)

Cotronei – Reggiomediterranea 2-2

Gallico C. – Locri 1-2

Morrone – Sambiase 1-1

Palmese – Paolana 0-1

Sersale – Scalea 0-0

Vigor Lamezia – Stilese 3-2

Risposa: Isola Capo Rizzuto

Promozione A

Una domenica dove le prime della classe pareggiano tutte per 2-2. Pirotecnico pareggio a Rende dove il Villaggio Europa in 9 uomini riesce ad acciuffare, contro la Promosport, il pari nel finale con un gol di Prete su rigore. Sotto di 2 gol contro la Juvenilia Roseto, la Bergamini riesce a pareggiare tra le mura amiche con Straface e Feraco su rigore. Pari anche del Città di Acri: al “Pasquale Castrovillari” il San Fili pareggia nei minuti finali grazie a Raimondo. Poker della Rossanese in casa dell’Amantea e della Caccurese contro il Cassano.

Risultati Promozione A



Caccurese – Cassano 4-0

Amantea – Rossanese 1-4

Città di Acri – San Fili 2-2

Bergamini – Juvenilia Roseto 2-2

Garibaldina – Cutro 1-0

Praiatortora – Caraffa 0-0

Trebisacce – Real Sant’Agata (rinviata)

Villaggio Europa – Promosport 2-2

Promozione B

Nuova capolista nel girone B, con il San Giorgio che vince sul campo della Ludos Ravagnese e scavalca in classifica il Gioiosa Jonica che pareggia 3-3 a Brancaleone. Artuso su calcio di rigore e Pavone regalano i 3 punti alla Gioese contro l’Africo che resta all’ultimo posto con un punto.



Risultati Promozione B



Borgo Grecanico – Filogaso 2-1

Brancaleone – Gioiosa J. 3-3

Gioiese – Africo 2-0

L.Ravagnese – San Giorgio 1-2

Monasterace – Melicucco 3-0

Parghelia – Bagnarese 1-0

Sporting CZ – Archi 0-1

Vallata del Torbido – Rombiolese 1-2