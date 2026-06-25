Tante richieste per l'esperto direttore sportivo (ci sarebbe anche la Tuttocuoio) che però frena: «Non ho alcuna fretta, la priorità sono io prima di tutto»

Una spina nel fianco per qualunque avversario da calciatore, solcando i campi degli anni ’90. La qualità dai piedi alla testa non è diminuita dal momento che anche da direttore sportivo, Gianni Condemi non è mai stato da meno. Un curriculum da prima classe, in questo caso da ds, viste le positive sfide anche in Serie D con Gioiese, Palmese e San Luca e, quella più recente, con il Cittanova in Eccellenza, costruendo una squadra di alto livello, segno anche della smisurata fiducia dei giocatori nei suoi confronti.

Il bilancio del ds Condemi

Con l’avvento del calciomercato, diverse società stanno costruendo il proprio organigramma, andando in cerca anche di un direttore sportivo e, in tal senso, lo stesso Condemi è un profilo indubbiamente ricercato. Quest’ultimo, però, molto probabilmente vivrà la prossima stagione fuori dai campi, salvo però imprevisti o proposte irrinunciabili.

Proprio lo stesso Gianni Condemi traccia prima un bilancio generale sull'ultima stagione del massimo campionato regionale, poi passa al suo futuro: «Quanto all'ultimo campionato di Eccellenza, devo dire che è stato molto entusiasmante anche se, rispetto agli anni scorsi, è diminuito un po' come qualità e competitività. In questa fase di mercato però vedo tanto movimento, e potrebbe essere un segnale di ciò che sarà la prossima stagione».

Il futuro

Un'incognita, come detto, l'imminente futuro: «Ho avuto diverse richieste in questi giorni - parla il ds - sia da squadre di Serie D che di Eccellenza, ma il mio primo pensiero adesso è quello di valutare bene e capire se vale la pena mettersi in gioco. Devo prima pensare a me stesso. Ci sono richieste anche da fuori regione che sto valutando». Tra le squadre interessate potrebbe esserci il Tuttocuoio, che ha cercato lo stesso direttore sportivo già negli anni passati.