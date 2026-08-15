Silana e Soccer Montalto sorprendono con due innesti di grande esperienza e dal forte valore simbolico. E il City Rende è a un passo da Pedrinho, esterno brasiliano già protagonista tra Corigliano e Rossanese. Ecco i principali colpi di mercato tra Eccellenza e Promozione

Il calcio dilettantistico calabrese scalda i motori e, in vista dell'inizio ufficiale della stagione, il mercato continua a regalare colpi, conferme e segnali di ambizione. Per le squadre cosentine di Eccellenza e Promozione è ormai tempo di stringere i tempi: il primo appuntamento ufficiale è fissato per il 30 agosto, con l'avvio della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti, mentre il campionato prenderà il via il 13 settembre.

E proprio in Promozione, nel girone A, c'è una squadra che ha trasformato il mercato in una dichiarazione d'amore per il proprio territorio. È la Silana 1947, neopromossa, che si è assicurata Domenico Danti. Un nome che va oltre il semplice acquisto e che porta con sé storia, appartenenza e identità. Originario di San Giovanni in Fiore, il classe 1989 torna a casa dopo una carriera sviluppata tra Serie B, Serie C e Serie D, con maglie come Cosenza, Reggina, Siena, Vicenza, Ternana, Nocerina, Barletta, AlbinoLeffe e Virtus Verona.

Un colpo fortemente voluto dal presidente Giovanni Bitonti, che consegna a mister e spogliatoio esperienza, qualità e personalità. Per una neopromossa è un investimento tecnico, ma soprattutto un messaggio: la Silana vuole vivere la Promozione da protagonista e non soltanto da matricola.

Corigliano e City Rende, due progetti in prima fila

Tra le formazioni che puntano dichiaratamente alle zone alte c'è il Corigliano, costruito con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista. La società ha attinto in maniera importante dall'organico dell'ex Altomonte, inserendo numerosi elementi di esperienza e profili provenienti da categorie superiori. Una rosa profonda che, sulla carta, colloca i biancazzurri tra i principali candidati alla vittoria finale.

Ambizioni importanti anche per il City Rende FC, nato dalle ceneri dell'Altomonte e pronto a ripartire con un progetto che unisce organizzazione societaria e qualità tecnica. Il riferimento di Roberto Occhiuzzi rappresenta un valore aggiunto in un organico che continua a prendere forma.

Tra gli ultimi arrivi spiccano Lorenzo Pansera, difensore classe 2000 proveniente dalla Soccer Montalto e con un passato anche in Serie D con il Castrovillari, Giuseppe Falbo, classe 2006, reduce dall'esperienza con la Rossanese, e i giovani Lucio Boito e Samuele Perrelli, entrambi classe 2008 e con trascorsi nei settori giovanili di Cosenza e Morrone. La società è inoltre a un passo dall'esterno brasiliano Pedrinho, già protagonista nell'ultima stagione tra Corigliano e Rossanese.

Soccer Montalto, il colpo che cambia la prospettiva

Se c'è un'operazione destinata a far discutere, è quella della Soccer Montalto. La neopromossa ha portato in Promozione Francesco De Rose, centrocampista classe 1987 con una carriera da 625 presenze complessive, costruita in gran parte tra Serie B e Serie C.

Cosenza, Reggina, Lecce, Barletta, Matera, Casertana, Südtirol, Palermo, Cesena e Catania: una lista di piazze che racconta da sola il peso dell'operazione. De Rose torna dunque vicino casa, in rossoblù, ma questa volta con la maglia della Soccer Montalto.

È il classico colpo capace di spostare gli equilibri, non soltanto per ciò che il giocatore può garantire sul campo, ma anche per leadership, esperienza e personalità. La Soccer Montalto, tra le neopromosse, si candida così al ruolo di mina vagante di lusso del torneo.

Rossanese, una rosa da protagonista in Eccellenza

In Eccellenza, invece, la Rossanese è una delle società che ha maggiormente accelerato sul mercato. La società bizantina ha costruito una rosa con profili di esperienza e giocatori destinati ad aumentare qualità e fisicità.

L'attacco si arricchisce con Manolo De Leon Ruis, attaccante spagnolo classe 1999, reduce da esperienze in Eccellenza calabrese e siciliana e dalla Serie D con la Sancataldese. Un profilo rapido e tecnico che va ad aggiungersi a Junior Leirosa, centravanti brasiliano reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il PraiaTortora.

A centrocampo ecco Matteo Boscaglia, calciatore con esperienze in Serie C e Serie D con Rende, Troina, Cittanova, Rotonda, Enna e Gela, mentre per la mediana è arrivato anche Solomon, protagonista in passato con il Sambiase e reduce dall'esperienza al Vittoria.

Il reparto arretrato è stato invece rinforzato con Fabio De Nisi, elemento di esperienza chiamato a dare solidità e leadership. Una Rossanese che, tassello dopo tassello, sembra voler alzare sensibilmente l'asticella.

DB Rossoblù Luzzi, qualità e centimetri

Sempre in Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi ha lavorato soprattutto per completare i reparti. Tra gli ultimi innesti figurano il difensore centrale Samuel Perez, il portiere Carlos Mudureira, il centravanti Alex Sander Semedo Martins e Francesco Valente, reduce dall'esperienza in Sicilia.

Quattro operazioni che completano una rosa chiamata a misurarsi con un campionato competitivo e nel quale la DB Rossoblù punta a ritagliarsi uno spazio importante.

Paolana, tra conferme e un innesto di qualità

Si muove anche la Paolana, che ha scelto di puntare sulla continuità senza rinunciare a qualche innesto di spessore. Il volto nuovo è quello di Andrea Della Rocca, trequartista ed esterno offensivo con cinque stagioni al Rende tra Serie C e Serie D e reduce dalla vittoria del campionato con il PraiaTortora.

La società ha inoltre blindato alcuni dei propri punti di riferimento: Michele Vitale resta il capitano, mentre tra i pali è confermato Antonio Mercuri. Proseguono anche le avventure in biancazzurro di Samuele Stefano, classe 2006, e Carmine Porco, classe 2007. Una strategia chiara: esperienza, giovani e continuità per provare a confermarsi nelle zone alte dell'Eccellenza.

Scalea, colpo Capuano

In Promozione continua a muoversi con attenzione anche lo Scalea, che dopo l'arrivo di D'Andrea ha aggiunto alla rosa Axel Capuano. Il centrocampista è reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la Morrone e porta in dote dinamismo, personalità e capacità di interpretare più situazioni tattiche. Un'altra operazione che conferma la volontà dello Scalea di costruire una squadra competitiva.

Virtus Acri, mercato tra esperienza e identità

Attenzione anche alla Virtus Acri, che ha scelto di combinare esperienza e valorizzazione dei giovani. In attacco è arrivato l'italo-argentino Juan Mancini, classe 2001, reduce dall'esperienza con l'Altomonte e già protagonista in diversi campionati di Promozione ed Eccellenza.

In difesa spazio a Oscar Mannarino, classe 2004, mentre in mezzo al campo arriva Andrea Castellano, classe 1993, calciatore con un curriculum che comprende anche esperienze con Rossanese, Paolana, Scalea, Altomonte, Palmese, Gioiese, Acireale, Cosenza e Catania.

Il progetto rossonero guarda anche al territorio: torna Gaetano Bertini, difensore classe 1987 ed ex Acri, mentre il giovane Andrea Puscas, classe 2007, rientra nella sua città dopo una stagione al Kratos Bisignano, dove ha realizzato sei reti. Per i rossoneri di mister Mario Pascuzzo anche elementi di esperienza come il tutto fare Antonio Crispino.

San Fili, giovani e struttura

Tra le neopromosse merita attenzione anche il San Fili guidato in panchina dall’ex Kratos Carmine Perri, che ha scelto di costruire una squadra con un mix tra esperienza e giovani del territorio. L'ultimo innesto è Jean-Metch Akpa Akpro, classe 2000, reduce dall'esperienza con il Campora e già conoscitore della Promozione calabrese.

A lui si aggiungono il giovane esterno Angelo Osnato, classe 2008, e il difensore Lorenzo Talarico, classe 2003, reduce dalla vittoria del campionato con la Morrone. Il club ha inoltre completato lo staff con Matteo La Cava nel ruolo di preparatore atletico.

Il conto alla rovescia è iniziato

Il quadro, dunque, è ancora in evoluzione, ma le gerarchie iniziano a delinearsi. In Promozione A Corigliano Marca, City Rende, Rocca di Neto, Cassano Sybaris e Mesoraca sembrano avere le carte per puntare in alto, mentre alle loro spalle diverse squadre sono pronte a giocarsi il ruolo di sorpresa. Tra queste, oltre alle neopromosse, attenzione a Silana, Soccer Montalto, Virtus Acri e San Fili, piazze che arrivano all'appuntamento con entusiasmo e progetti differenti. Adesso, però, saranno il campo e il calendario a parlare. Il 30 agosto si comincia con la Coppa Italia Dilettanti, primo vero esame della nuova stagione. Due settimane più tardi, il 13 settembre, scatterà il campionato. E allora il mercato lascerà spazio al pallone. Perché tra grandi nomi, ritorni a casa, giovani da lanciare e progetti ambiziosi, il calcio cosentino ha già acceso i riflettori sulla stagione 2026/27.