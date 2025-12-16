Entra sempre di più nel vivo il mercato dilettantistico, e con il Natale che potrebbe portare sotto l'albero regali inaspettati. Giorni intensi dunque e con trattative che potrebbero subire un'accelerata nelle prossime ore. Ecco cosa sta bollendo in pentola.

Movimenti di mercato

Innanzitutto l'attenzione è attualmente spostata in casa Virtus Rosarno che, nelle ultime ore, ha visto la rescissione consensuale con il proprio capitano Ferdinando Guerrisi e con lo stesso giocatore che ha annunciato l'addio ai colori amaranto. Insieme a lui, sempre in casa rosarnese, starebbe per lasciare anche Saverio Staropoli. Sicuramente due nomi pregiati sulla piazza che fanno gola a parecchie squadre e, di fatti, ci sono già le possibili destinazioni. Per il mastino di centrocampo, Nando Guerrisi, si sarebbe fatto avanti con decisione il Gioiosa Ionica che punta fortemente a vincere il campionato di Promozione B. La compagine biancorossa sarebbe infatti interessata al calciatore e potrebbe impostare una trattativa per chiudere l'accordo. Su Staropoli, invece, ci sarebbe l'interessamento (nuovamente) del Soriano Fabrizia che lo riaccoglierebbe dopo l'esperienza in rossoblù degli anni passati.

Sempre il già menzionato Gioiosa Ionica lavora parallelamente su più tavoli e, nella giornata odierna, ha ufficializzato l'ingaggio di Felice Zagari, centrocampista classe 1999 che va a rafforzare l'organico in mano a mister Giovinazzo. Occhio alla DB Rossoblù Luzzi che sta cercando di portare a mister Magarò l'ex Vigor Lamezia, Vincenzo Curcio.