Parte ufficialmente il nuovo corso di fusione tra il San Nicola-Chiaravalle e il Soverato, avendo unito le forze per affrontare il prossimo campionato di Promozione B. Sciolto il nodo più grande, dunque, c'era da costruire la base societaria e dirigenziale.

Le figure dirigenziali

Parte dunque questo nuovo e avvincente progetto sportivo e sociale, fondendo le due realtà sotto un'unica bandiera con la nuova denominazione di San Nicola Chiaravalle-Soverato. Questo nuovo progetto nasce dalla volontà di riportare il calcio che conta in territori che già in passato hanno cavalcato palcoscenici sportivi importanti e lo si farà attraverso il coinvolgimento di nuovi imprenditori che si aggiungono ai già protagonisti delle splendide stagioni sportive appena concluse dalle due compagini, rispettivamente in Promozione e Prima Categoria.

Alla guida della società ci saranno Pasquale Fera e Raffaele Mancini. Riguardo la direzione generale, si è deciso di puntare su Ettore Gallo, tra i grandi conoscitori del calcio dilettantistico calabrese e protagonista in carriera di epiche cavalcate sportive, soprattutto con il Sersale. A ricoprire l'incarico di direttore sportivo sarà invece Franco Capria, già ds del San Nicola-Chiaravalle e tra i protagonisti del miracolo sportivo che nell'ultima stagione ha portato il San Nicola-Chiaravalle dalla soglia play out al raggiungimento dei play off.

Scelta anche la figura del team manager, posizione occupata dall'esperto Giuseppe Maellare. Antonio Iozzo sarà invece responsabile generale della segreteria mentre Cesare Pileggi sarà il segretario sportivo e responsabile dell'ufficio stampa. Affidato ad Armando Bianco i settore giovanile della squadra.

Quanto alla figura di primo allenatore, la scelta è ricaduta su Domenico Sisi, mister esperto e preparato e timoniere dell'impresa dell'ultima stagione e sopra menzionata. Mercoledì 9 luglio la presentazione ufficiale alle ore 17 nella sala consiliare del comune di Soverato.