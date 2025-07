Il club tirrenico doveva sostituire la partenza di un pilastro come Corno. Certezze prolungate invece per la compagine amaranto

Il mese di luglio si chiude letteralmente col botto, e con operazioni di mercato che vanno a scuotere anche le gerarchie dei campionati. Gli ultimi giorni, infatti, sono stati alquanto frenetici e hanno portato alla chiusura di molte operazioni di rilievo. Dall'Eccellenza alla Promozione, dunque, tanti sono stati gli accordi siglati, e alcuni di rilevanza non indifferente.

Paolana, primo colpo col botto

Partendo dall'Eccellenza, sono senza dubbio Paolana e Virtus Rosarno ad aver fatto squilli pesanti nelle ultime ore. Partendo dal club tirrenico, il colpo si chiama Antonio Mercuri. Dopo la partenza di un pilastro come Paolino Corno, era d'obbligo trovare un'altra figura quantomeno di qualità esperienza pari e in questo la società non si è fatta trovare impreparata. ufficiale infatti l'ingaggio del portiere Antonio Mercuri che prenderà in custodia i guantoni lasciati proprio dall'ex capitano Corno. Dunque è l'ex estremo difensore dell'Isola Capo Rizzuto il primo colpo della nuova stagione 2025/2026. Classe assoluta tra i pali, reduce da una straordinaria stagione nel campionato di Eccellenza proprio con la maglia dell'Isola Capo Rizzuto. Guantoni in sicurezza dunque, e con il mercato della Paolana che inizia col botto.

Virtus Rosarno, doppio rinnovo

Ad animare questa fine di luglio, come detto, è anche la Virtus Rosarno. Il club amaranto, neopromosso al prossimo massimo campionato regionale, sta allestendo una rosa di primo livello in modo da competere per i piani alti dopo venti anni di assenza da questo campionato. Dopo i botti degli ultimi giorni, la compagine rosarnese di concentra sulle pedine che ha in casa, annunciando in questo caso un doppio rinnovo. Innanzitutto non c'è centrocampo senza Ferdinando Guerrisi. Il mastino ha detto nuovamente sì e farà parte dell'organico 2025/26. Già protagonista in amaranto nella scorsa stagione, Guerrisi ritrova quest'anno mister Graziano Nocera con cui ha vinto lo storico triplete con la maglia della Gioiese qualche stagione fa. Intelligenza tattica, sacrificio e temperamento al servizio della squadra.

L'altro rinnovo è quello del giovane talento rosarnese, Cristian Condello. Dopo le buone prove della scorsa stagione, con presenze anche in prima squadra, Condello è pronto a rilanciarsi e dimostrare ancora una volta il suo valore, e nel tecnico Nocera trova l'uomo giusto dal momento che ha sempre valorizzato la cosiddetta linea verde.