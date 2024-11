In una gara dai diversi obiettivi le squadre danno vita a 120’ intensi nei quali entrambe avrebbero meritato il successo finale. Per i vibonesi l’avventura continua, ora testa solo al campionato di Promozione per i cosentini

Il Soriano di mister Giovinazzo conquista la semifinale di Coppa Italia Dilettanti dopo la lotteria dei rigori. Ripartendo dall’1-1 ottenuto nella gara di andata, il Soriano conquista il passaggio del turno e l’accesso alla semifinale ai danni della DB Rossoblù Luzzi scesa in campo con una formazione largamente rimaneggiata dovendo fare a meno di Terranova e Pizzoleo squalificati, oltre a Casella, Statella, D’Acri ancora in infermeria.

Il Soriano ha rischiato l’esclusione in almeno due grosse occasioni capitate alla squadra di mister Carnevale, al 51’ solo la traversa ha detto no al colpo di testa di Baclet su palla proveniente da calcio d’angolo e soprattutto al 90’ quando il portiere ospite Lisi ha letteralmente salvato dalla capitolazione la propria squadra deviando sopra la traversa una conclusione di Nicoletti destinata a gonfiare la rete. Una gara accorta del Soriano che ha mostrato rispetto per gli avversari con una condotta di sostanza. Così come i tempi regolamentari, anche i supplementari non sortiscono effetti e accompagnano le squadre ai calci di rigore.

La batteria dei rigori

Per la DB Rossoblù Luzzi hanno realizzato Nicoletti, Dirane, Orlando e Filidoro con Leta che si è fatto parare la conclusione. Cecchini infallibili quelli del Soriano che con Fioretti, Baggini, Straccia, Macias e Giofrè hanno potuto festeggiare il traguardo insieme a uno sparuto gruppo di propri tifosi.

Carnevale: «Siamo usciti a testa alta»

«Siamo usciti a testa non alta, ma altissima perché abbiamo giocato contro una signora squadra – le parole di mister Carnevale al termine dell’incontro -, siamo stati in partita sia l'andata con questo 1-1 e 0-0. Abbiamo avuto qualche occasione per sbloccarla sia noi che loro, poi la lotteria dei rigori ma va bene, noi abbiamo fatto il nostro. Adesso siamo usciti, ci rimaniamo un po' male per come è avvenuto – continua il tecnico rossoblù - ma ci dobbiamo rituffare subito in campionato perché questo è il nostro reale obiettivo, quello di concludere da primo in classifico in questo campionato di promozione. Ecco perché le recriminazioni lasciano il tempo che trovano – conclude mister Carnevale - ci rituffiamo in campionato e cercheremo di fare il meglio fino alla fine, fino a quando marzo ed aprile verrà decretata la vincita del campionato di promozione»,

Giovinazzo: «Soddisfatti di andare avanti»

Un più soddisfatto mister Giovinazzo a fine gara riconosce il valore degli avversari: «Molta fatica, ma era preventivabile, lo sapevamo. Era una qualificazione che ci giocavamo sul doppio confronto. È stata lottata così come è stata lottata anche la gara di andata – l’analisi del tecnico del Soriano -, oggi siamo andati addirittura ai rigori e siamo contenti di com'è andata. Abbiamo vinto al cospetto di una squadra forte che fa la Promozione solo di passaggio, alla fine è una squadra di Eccellenza a tutti gli effetti. È ancora maggiore il peso di questa vittoria, siamo soddisfatti di andare avanti».