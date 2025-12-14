Il nuovo week end calcistico sta per iniziare, ma a prendersi le scene è questo mercato invernale ancora agli albori ma che ha già regalato diversi colpi. Proseguono le trattative nei principali campionati regionali e, nello specifico, in quello di Eccellenza.

Trebisacce, regalo sotto l'albero

Nelle ultime ore tre sono state le squadre ad animare la finestra di riparazione. Innanzitutto c'è un Trebisacce che continua a volare alto e a viaggiare spedita. La compagine giallorossa di certo non vuole fermarsi e, a tal proposito, puntella rosa con acquisti mirati e che non alterino lo spogliatoio: ufficiale l'ingaggio di Adam Bilal Mekki. Si tratta di un attaccante, classe 2002, metà finlandese e metà algerino e che cresce calcisticamente nel settore giovanile professionistico del RoPS. Nella stagione 2020/21, il ventitreenne approda al Savoia, in Serie D, e nella stagione successiva indossa la maglia del Giugliano, disputando e vincendo il campionato di Serie D. Successivamente ritorna in patria tra le fila della SJK Akatemia e del SaLPa, mentre nel 2025 torna al RoPS dove esplode definitivamente con 25 goal e oltre dieci assist.

Il DS Rugiano, dopo un'attenta e meticolosa attività di scouting, sbaraglia la concorrenza di atri club e porta alla corte di mister Malucchi un profilo versatile di livello internazionale: «La professionalità e la fame di questo atleta impreziosisce il nostro puzzle già ben collaudato. Ringrazio personalmente la società con la quale siamo in piena sintonia, che fa davvero degli sforzi enormi senza mai tirarsi indietro nonostante gli obbiettivi a inizio stagione erano ben differenti da quelli che vediamo oggi. Questo innesto è per tutti un bel regalo sotto l'albero d Natale».

Rossanese, ripartire dal mercato

Ben diversa la situazione della Rossanese, lontanissima dagli obiettivi stagionali e ora costretta non solo a rincorrere, ma a togliersi anche dalla fanghiglia dei play out dove è attualmente immischiata e impensabile fino a pochi mesi fa. La dirigenza rossoblù cambierà profondamente in questa sessione invernale, affidandosi a volti che conoscono l'ambiente. Innanzitutto ritorna, dopo dieci mesi di stop per l’infortunio alla schiena, capitan Antonio Carrozza. L'arcigno difensore torna finalmente dove è sempre appartenuto: in mezzo al campo, con la sua maglia, quella che ha amato da sempre. La Rossanese ritrova il suo carisma, la sua esperienza e quel sinistro magico che è mancato a tutto l’ambiente rossoblù.

Non solo Carrozza, perché nelle scorse ore è stato annunciato un innesto importante: quello di Umberto Pizzoleo. Il calciatore tarantino, classe ’94, vanta una carriera di spessore: cresciuto nelle giovanili del Casarano, ha indossato le maglie di Soverato, Roccella, Noto, Gela, Mussomeli, Siderno, Scalea, Montescaglioso, Manduria, Rotonda e Fasano. Nel suo percorso ha conquistato il campionato di Eccellenza in Basilicata con il Francavilla e, nella scorsa stagione, ha vinto i play off con la Db Rossoblù. Con i suoi 190 centimetri di altezza, esperienza e carisma, Pizzoleo rappresenta un rinforzo di grande valore per la retroguardia rossoblù. La società è certa che il suo contributo sarà determinante per gli obiettivi stagionali.

Cittanova, colpo di esperienza

Situazione quasi disperata per il Cittanova che si affida al mercato per cercare di fare un girone di ritorno per lottare per la salvezza. La compagine giallorossa ha raggiunto l’accordo con l’esterno offensivo, classe 94, Emanuele Sinopoli. Giocatore esperto cresce nei settori giovanili di Vigor Lamezia e Catanzaro per poi indossare le casacche della stessa Vigor Lamezia in Serie D, Sambiase, Guardavalle, Cotronei, Cutro in Eccellenza. In Promozione con San Fili, Montalto, Garibaldina, Belvedere, Promosport, Amantea e Capo Vaticano.