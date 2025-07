Il club gallicese ha il suo nuovo estremo difensore. L’ultima stagione l’ha fatta alla Pro Pellaro, ma in passato ha giocato in Islanda, Australia, Nuova Zelanda e Malta

Il mercato del Val Gallico da tempo è in fase avanzata, anche per le ambizioni che ricopre la squadra in vista del prossimo campionato di Promozione B, che dovrebbe vedere il club gallicese tra le candidate ai vertici della classifica. Con l'ormai imminente partenza di Zampaglione (destinazione Reggioravagnese) la priorità era innanzitutto trovare un portiere e alla fine la scelta è ricaduta su Fabrizio Pratticò. In realtà una vecchia conoscenza del calcio gallicese (già nelle fila del Gallico Catona in Eccellenza). Il nuovo acquisto ha disputato l’ultima stagione a difesa della porta della Pro Pellaro, con cui ha sfiorato i play off fino all'ultima giornata.

Pratticò, portiere giramondo

Può essere letteralmente definito un giramondo per i suoi trascorsi, dalla Serie B svedese con il Syrianska) a quella islandese con il Bolungarvik, fino alla Serie A australiana con la maglia del Western United, e nel suo triennio australiano, Pratticò ha anche vinto uno scudetto, arrivando pure a disputare la Champions League d’Oceania. Senza dimenticare l’esperienza in Nuova Zelanda con il Birkenhead United. Cresciuto nelle giovanili della Reggina, in Italia gioca anche per Siena, Pescina (con cui vince il campionato di Serie D), Hinterreggio e Sorrento. Insomma, una figura sinonimo di garanzia.