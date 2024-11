Turno numero 24 nel torneo di Eccellenza e sfide chiave a Valanidi e a Brancaleone. Sono infatti in programma gli scontri diretti fra le squadre che viaggiano in seconda posizione e quelle che sono appaiate al quarto posto. La Reggiomediterranea ospita la Promosport, indietro di cinque punti rispetto ai lametini. Per i reggini, ko nella prosecuzione della gara di mercoledì contro la Morrone, è d’obbligo la vittoria, anche se dovranno fare i conti con qualche problema di formazione.

Lo Scalea, secondo assieme alla Promosport, sarà chiamato ad affrontare una lunga e lontana trasferta, in casa del Brancaleone, squadra rivelazione del torneo, che insegue a meno cinque. A queste sfide guarda con interesse la Gioiese. Per la capolista match interno contro un Gioiosa Jonica alla ricerca di punti utili per la salvezza. Sotto quest’ultimo aspetto, il derby fra la Paolana e il Rende diventa di fondamentale importanza per entrambe le squadre, ma in particolare per i padroni di casa. E non ha alternative alla vittoria anche il Bocale, penultimo della classe, il quale dovrà schivare le insidie rappresentate dallo Stilomonasterace.

Domenica agevole per il Sersale, che non avrà problemi a battere i ragazzini dell’Acri. La Morrone, rinfrancata dai tre punti ottenuti mercoledì contro la Reggiomediterranea, ospiterà un’altra squadra reggina, vale a dire il Gallico Catona alle prese con la bassa classifica. Infine ecco un confronto, quello fra l’Isola Capo Rizzuto e il Soriano, fra due buone squadre che se la giocheranno alla pari per togliersi qualche soddisfazione.