Colpaccio della formazione vibonese in quinta serie. E nel massimo torneo dilettanti, invece, ancora ko Roccella, Cittanovese ed Isola

Due su due. La Palmese non si ferma più. La squadra di Pellicori batte anche l’Ebolitana ed infila il secondo successo di fila in campionato. gara al fulmicotone che regala 4 gol nella prima mezz’ora. 3 li infilano i biancoverdi e per i campani è game over ancora prima di iniziare.

Clamoroso quanto accaduto al “Ninetto Muscolo” di Roccella con la squadra di casa beffata in pieno recupero in una gara che ha regalato 5 gol, due rigori, di cui uno fallito e due espulsioni.

Niente da fare per Cittanovese ed Isola Capo Rizzuto. L’operazione riscatto si infrange rispettivamente ad Ercolano e Vallo della Lucania. Per le matricole campionato subito in salita.

Comincia con il botto invece il Soriano in Eccellenza. La squadra di Gregorace sbanca Locri con un super Angotti e si candida ad un ruolo da protagonista assoluta in campionato.