Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in questa fase di luglio dove le squadre sono in piena operazione rose. A circa venti giorni dal raduno e dall'inizio della preparazione estiva, infatti, si moltiplicano le ufficialità e le trattative per cercare di creare degli organici competitivi. Tanto movimento, a tal proposito, nei principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione A e B).

Brancaleone, mercato in fermento

Iniziando dal massimo campionato regionale, nelle ultime ore si è mosso il Brancaleone del nuovo corso Criaco. Il club rossoblù vuole ripartire dopo una stagione a tratti complicata, impelagando la squadra in una continua lotta per la salvezza. Nuovo capitolo però per i leoni che annunciano innanzitutto un nuovo acquisto: si tratta di Sakidila Nevo, difensore classe 2004 che all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centrocampista. Cresciuto calcisticamente tra Israele, Brasile e Portogallo con doppia cittadinanza britannica e portoghese. Proviene dalla seconda squadra (Terza Divisione) del Casa Pia di Lisbona, militante nella serie A portoghese. Lo scorso anno Nevo ha disputato 21 gare realizzando un gol, forte di un fisico importante, altezza 190 cm per 80 kg, è tuttavia dotato di un'ottima tecnica come da scuola portoghese. A Nevo una caloroso benvenuto tra i Leoni. Non solo nuovi acquisti ma anche vecchi volti che prolungano il loro matrimonio sportivo con questa maglia, e tra questi c'è Saverio Gatto. L’esterno classe 2004, che può ricoprire entrambe le fasce, è arrivato lo scorso anno e si è subito inserito nel gruppo dando un grosso contributo al risultato finale. Una conferma fortemente voluta dal calciatore e dalla società.