Archiviata una stagione di Eccellenza a dir poco turbolenta, ma conclusa con il lieto fine della permanenza in categoria, per l'Isola Capo Rizzuto è già tempo di guardare al futuro. Un futuro che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe tingersi di tinte radicalmente nuove.

Il club giallorosso è infatti al centro di importanti manovre societarie: all'orizzonte si profila l'ingresso di una nuova cordata di imprenditori pronti a rilevare la proprietà e a dare stabilità a un ambiente reduce da mesi complessi.

La svolta in panchina: da partente a punto fermo?

Questo scossone ai vertici societari potrebbe ribaltare completamente anche gli scenari tecnici, a partire dalla guida della prima squadra. Se fino a pochi giorni fa l'addio di mister Saverio Gregorace sembrava uno scenario altamente probabile, la nuova proprietà potrebbe cambiare le carte in tavola. I nuovi investitori hanno infatti l'intenzione di programmare subito il prossimo campionato e, a giorni, è previsto un incontro decisivo proprio con l'allenatore.

La conferma di Gregorace, che siede sulla panchina dell'Isola Capo Rizzuto da due stagioni, sarebbe il giusto riconoscimento dopo il lavoro straordinario svolto quest'anno. Il tecnico ha saputo navigare con maestria in un'annata ricca di tempeste e difficoltà, centrando l'obiettivo salvezza con una rosa cortissima sul piano dell'esperienza: appena 6-7 i giocatori Over a disposizione, circondati da tantissimi giovani.

Lo scenario

Quello che sembrava un addio annunciato rischia di trasformarsi in una rinnovata promessa di matrimonio. Tutto dipenderà dal vertice dei prossimi giorni, ma una cosa è certa: l'Isola Capo Rizzuto è pronta a voltare pagina per scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica.