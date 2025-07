Mancano circa dieci giorni alla scadenza delle iscrizioni ai prossimi campionati dilettantistici, parallelamente c'è un mercato che è in continuo fermento in ogni sua sfumatura. Dall'Eccellenza alla Promozione dunque, tante sono le trattative e le ufficialità che animano ogni singolo giorno di luglio, ed è proprio dalle scelte di mercato che matureranno poi le cosiddette candidate ai vertici per la prossima stagione.

DB Rossoblù Luzzi, idea Boscaglia

In Eccellenza, ormai è noto da giorni, le più attive sono DB Rossoblù Luzzi e Rossanese, in una sorta di antipasto di quello che dovrà essere il dualismo anche in campionato. Dopo il secondo posto dello scorso anno, il club di mister Aloisi vuole tentare il salto di qualità e lo dimostra anche nelle operazioni di questa sessione estiva. Quattro pedine fondamentali nei giorni scorsi hanno rinnovato come Riconosciuto, Novello, Panza e Bongiorno. A essi, nelle ultime ore, si è aggiunto anche il portiere De Luca per consolidare così l'ossatura di base della scorsa annata. A ciò si devono considerare anche alcune trattative di mercato che potrebbero scuotere in maniera significativa le gerarchie della prossima Eccellenza, come quella che porta a bomber Simone Fioretti con cui si continua a lavorare.

Come detto, non rimane a guardare la neopromossa DB Rossoblù Luzzi che approda nel massimo campionato regionale con voglia e ambizione. La compagine del presidente Gencarelli vuole fare le cose in grande, come conferma l'ingaggio di mister Rosario Salerno in panchina e i tentativi per portare Corno, Ruano e De Nisi. Nelle ultime ore, però, è emerso anche un altro nome nella lista del club ed è quello di Matteo Boscaglia. Si tratta di un esperto centrocampista di rottura che lo scorso anno ha indossato la maglia del Gela. L'ultima esperienza calabrese per lui è stata con la Cittanovese. I contatti sono stati intrapresi qualche giorno fa e ci sarebbe l'apertura a una trattativa.