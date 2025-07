Si attivano le due compagini rossoblù, tra le quali si profila un duello per il bomber Simone Fioretti. Si muove anche la Vigor Lamezia, che annuncia il rinnovo di Amendola per la prossima stagione di Serie D. Altro colpaccio della Pro Pellaro in Promozione B: è fatta per l’esperto difensore Antonio Foti

Il mese di luglio si porta dietro anche le tempistiche, sempre più strette, di completare gli organici per i prossimi campionati. A tal proposito sono sempre più folte le trattative che vedono coinvolte le squadre calabresi, dalla Serie D (girone I) alla Promozione. Giorni frenetici dunque, e con diversi club principalmente attive.

Vigor Lamezia, rinnova Amendola

Andando in ordine di categoria, si parte dalla Serie D che vedrà tra le neopromosse per la stagione 2025/26 anche la Vigor Lamezia. Proprio il club vigorino si sta attrezzando in vista della prossima annata, sia per quel che riguarda lo staff tecnico che per l'organico. La campagna di rafforzamento del club è partita qualche settimana fa, subito dopo gli annunci del nuovo tecnico Foglia Manzillo e del nuovo direttore sportivo, Giovanni Caterino. Per ora la strategia è quella di trattenere le certezze o comunque le pedine indispensabili o funzionali al progetto. Alla lista dei rinnovi, dunque, si aggiunge anche Marco Amendola dopo le firme di Serafino Iannì e Vincenzo Curcio. Vestirà ancora di biancoverde il terzino classe 2003, sempre pronto nell'ultima stagione quando è stato chiamato in causa, come dimostrano le 24 presenze e i 1117 minuti giocati.

DB Rossoblù Luzzi, due vigorini nel mirino

Fermento anche nel campionato di Eccellenza dove nelle ultime ore si sono mosse diverse squadre come Bocale e Brancaleone, mentre altre dribblano i riflettori. Tra queste ultime rientra la neopromossa DB Rossoblù Luzzi che, di neopromossa, ha davvero ben poco. Il club del presidente Gencarelli ha da poco annunciato l'ingaggio in panchina dell'ex Vigor Lamezia, Rosario Salerno, confermando così le proprie ambizioni di un campionato da vertice e, perché no, lottare per la promozione.

Pronta a scuotere il mercato dunque la compagine luzzese dal momento che ha nel mirino nomi di elevato spessore e, guarda caso, tutti che nella scorsa stagione hanno indossato la maglia della Vigor Lamezia, vincendo il campionato. Nel mirino ci sarebbero innanzitutto Aitor Ruano e Fabio De Nisi, molto spesso quest'anno coppia centrale difensiva biancoverde e già così suona come una vera e propria garanzia.

La trattativa con i due giocatori sarebbe avviata, e con lo stesso tecnico Salerno che potrebbe fare da filtro decisivo. Occhio però a un altro nome blasonato e che nella seconda parte di stagione ha giocato con la Vigor Lamezia, ovvero Simone Fioretti. Sul centravanti c'è da tempo la Rossanese che comunque rimane forte, ma non è da sottovalutare il rapporto tra lui e lo stesso tecnico Salerno che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Rossanese, una riconferma importante

Proprio la Rossanese è alquanto attiva e, nelle ultime ore, ha annunciato un rinnovo di quelli importanti dopo quello di Giacomo Bongiorno: Marco Riconosciuto sarà ancora rossoblù. E questa è sicuramente una notizia rilevante per le ambizioni del club in vista del prossimo campionato di Eccellenza e anche per la caratura del giocatore. Una pedina fondamentale nello scacchiere della società bizantina e lo si è visto dalla centralità tecnico-tattica che Aloisi gli ha dato nel corso dell'ultima stagione. La sua esperienza, il suo talento e la sua visione di gioco saranno ancora al servizio della squadra. Riconosciuto ha collezionato 29 presenze in campionato, mettendo a referto 10 reti e 6 assist in maglia rossoblù, un bottino davvero notevole per un centrocampista, che lo rende uno dei protagonisti assoluti del campionato di eccellenza calabrese.

Pro Pellaro, un colpo da novanta

Scendendo in Promozione B, la Pro Pellaro si appresta invece a recitare un ruolo da protagonista e sono gli acquisti fatti fin qui a testimoniarlo. Dopo aver ingaggiato Pasini, Nahuel e Varela il club bianconero mette a segno un altro importante colpo per la categoria in questione: ufficiale l'accordo con Antonio Foti. Si tratta di un difensore centrale storico dal momento che il classe 1994 viene da ben quindici anni trascorsi con la maglia della Reggiomediterranea (Reggioravagnese nelle ultime due stagioni) divenendone capitano storico e bandiera indiscussa. Adesso per Foti è arrivato il momento del cambiamento e la Pro Pellaro è lieta di rappresentare il futuro di uno dei calciatori più importanti del panorama dilettantistico calabrese.