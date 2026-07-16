Il mercato della Morrone, in vista dell'imminente e stimolante avventura nel campionato di Eccellenza, è ufficialmente aperto. E per iniziare a costruire il futuro, la società cosentina ha scelto di ripartire dalle sue fondamenta più solide, blindando lo staff tecnico che guiderà la squadra in questa nuova categoria.

La prima, attesissima conferma non è mai stata in discussione: Lorenzo Stranges sarà ancora alla guida dei granata. Il condottiero che ha compiuto un autentico capolavoro tattico e sportivo, trascinando la Morrone alla vittoria dello scorso campionato di Promozione A, tiene ben salda la barra del timone. Sarà lui a guidare lo spogliatoio nella massima categoria regionale.

Rinnovo per Berardi e novità in staff

La continuità tecnica è la parola d'ordine in casa granata, ma non mancano gli innesti mirati per alzare l'asticella della professionalità.

Accanto a mister Stranges ci sarà ancora Giuseppe Berardi, ufficialmente riconfermato nel ruolo di Allenatore in Seconda. Berardi si è rivelato una risorsa preziosissima per l'ambiente, non solo per le indubbie competenze sul campo, ma soprattutto per la sua straordinaria dote empatica. Una qualità, quest'ultima, che si è dimostrata una vera e propria arma segreta per cementare il gruppo e favorire la crescita e la fiducia dei tanti giovani presenti in rosa.

La vera novità nello scacchiere tecnico della Morrone è l'ingresso di Stefano Gallo nel ruolo di Match Analyst. Reduce da un'eccellente esperienza nel campionato di Promozione sulla panchina del Kratos Bisignano, Gallo sbarca in granata per mettere a disposizione dello staff la sua profonda visione tattica. Lo studio approfondito degli avversari e l'analisi dei dati di gioco saranno uno strumento tecnologico e strategico fondamentale per supportare le decisioni di mister Stranges e preparare al millimetro ogni singola battaglia sul rettangolo verde.