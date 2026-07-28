La neonata Admo Pro Pellaro non ha alcuna intenzione di recitare un ruolo da comparsa nel prossimo campionato di Eccellenza. Dopo l'ufficialità della fusione tra Bocale Admo e Pro Pellaro, la società ha piazzato un primissimo, pesantissimo "doppio colpo" di mercato.

La dirigenza ha calato due assi d'esperienza internazionale, assicurandosi le prestazioni dell'attaccante argentino-armeno Guido Abayan e del difensore brasiliano Murilo Gomes. Due innesti di assoluto spessore che alzano subito l'asticella delle ambizioni bianconere.

In attacco arriva il "Tanque"

Per il reparto avanzato, il nome da copertina è quello di Guido Abayan, classe 1989. Soprannominato da tutti il “Tanque” per la sua straripante forza fisica e la personalità straripante, Abayan è il classico centravanti d'area capace di fare reparto da solo.

Cresciuto nel vivaio del Benfica, ha girato il mondo tra Portogallo, Cile, Uruguay e Bulgaria, fino al trionfo a Gibilterra con il Lincoln nel 2016 (campionato, coppa e titolo di capocannoniere).

Dal 2017 è una certezza dei nostri campionati dal momento che ha vestito maglie blasonate di Serie D come Taranto, Savoia, Cittanovese, Gravina e Angri. Nel 2023 è stato tra i grandissimi protagonisti della cavalcata del Sambiase verso la vittoria dell'Eccellenza, prima delle ultime tappe tra Frattese, Afragolese e Battipagliese.

Un vero e proprio trascinatore pronto a caricarsi il peso dell'attacco bianconero sulle spalle.

Muro brasiliano in difesa

Se l'attacco sorride, la difesa non è da meno. A blindare la retroguardia arriva Murilo Gomes, difensore centrale classe 1990 che porta in dote centimetri, carisma e un bagaglio tattico di primissimo ordine. Il suo percorso parte dalle giovanili di uno dei club più prestigiosi del Brasile, ovvero il Palmeiras. Vanta anche tappe internazionali di rilievo in Ucraina (con la maglia del Karpaty Lviv), Thailandia e Bolivia.

In Italia ha già superato quota 100 presenze in Serie D vestendo le maglie di Campobasso, Bitonto, Gravina e Mariglianese, oltre all'esperienza calabrese con la Palmese nel 2017.

Con questi due acquisti, l'Admo Pro Pellaro dimostra di voler costruire una rosa solida, affidabile e guidata da uomini spogliatoio con anni di calcio ad alto livello alle spalle. Il messaggio alle rivali dell'Eccellenza è lanciato: la nuova realtà bianconera è pronta a fare sul serio.