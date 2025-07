La macchina amaranto si è ormai messa in moto e non si spegnerà finché non avrà raggiunto i propri obiettivi, sia in questa campagna acquisti che stagionali. La Virtus Rosarno si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza dopo circa venti anni di assenza e, per l'occasione, non vuole assolutamente sfigurare. a tal proposito la sessione di rafforzamento estiva è partita da tempo, tra rinnovi e nuovi acquisti e dopo le conferme di ieri, nella mattinata odierna è arrivato l'annuncio di un volto nuovo che cercherà di dare man forte all'organico guidato da mister Graziano Nocera.

Virtus Rosarno, arriva Foti

Il treno è partito dunque e non guarda indietro: ufficiale l'ingaggio di Emanuele Foti, giovane centrocampista esterno classe 2004, cresciuto per ben undici anni nella Reggina, con cui ha esordito in Serie B il 30 aprile 2022. Da lì in poi, però, una serie di eventi che ne hanno condizionato il prosieguo della sua carriera come l'infortunio al crociato. In seguito ecco la ripartenza con il passaggio all’FC Lamezia Terme, sempre in Serie D, e in seguito alla crisi societaria lametina, approda al Locri. Ma certe storie hanno bisogno solo del posto giusto per riaccendersi. Insomma, per Foti la piazza di Rosarno può essere la stazione della rinascita, e qui troverebbe la piena fiducia del già menzionato mister Nocera che lo ha voluto fortemente. Insomma, il treno amaranto è partito e non guarda indietro.