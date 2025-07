Silenzio solo apparente per la Virtus Rosarno che si sta muovendo in vista del prossimo campionato di Eccellenza, che vedrà il club amaranto protagonista dopo circa venti anni di assenza. Lontano dai riflettori dunque la dirigenza rosarnese, nell'intenzione così di costruire una rosa competitiva e che possa dire la sua nella prossima stagione, agli ordini di un tecnico esperto e vincente come lo è Graziano Nocera. Primi movimenti dunque per il club.

Virtus Rosarno, cinque riconferme

In piena campagna di rafforzamento estiva lo è anche la Virtus Rosarno che riparte dalla vittoria dello scorso campionato di Promozione B. Proprio tale vittoria attesta come sia forte l'ossatura della rosa ed è da lì che si deve partire. Sono cinque, a tal proposito, i rinnovi all'interno dell'organico e una di queste è quella di Carmelo Corrao.

Non si poteva dunque che partire dal capitano che annuncia fedeltà ai colori amaranto. Rosarnese doc, Corrao incarna perfettamente la grinta e l'attaccamento degno della storia di questo club, come testimonia d'altronde la passata stagione con il centravanti che oltre a essere goleador è stato leader, attutendo alle critiche e trascinando i propri compagni, facendogli capire l'importanza di una piazza come quella di Rosarno. Un colpo, questo, a conferma del valore umano e sportivo riconosciuto all’interno del progetto tecnico della società.

La seconda conferma riguarda quella di un altro volto sicuramente importante e rilevante nel mondo del calcio dilettantistico: Santino Misale. Elemento di affidabilità e determinazione, lo scorso anno è arrivato a campionato in corso ma ha subito dimostrato il suo carisma nel fronteggiare gli ostacoli verso quello che è stato poi il primo posto. A volte serve personalità più che qualità (che c'è anche) e in questo Misale è la persona giusta.

Rinnova poi anche Francesco Morgante, alla sua prima esperienza nel campionato di Eccellenza. Anch'esso rosarnese purosangue, è cresciuto con il senso di appartenenza alla città e continuerà a rappresentare con impegno e dedizione la squadra del suo paese nel prossimo massimo campionato regionale. Insieme a Morgante, sarà ancora presente in organico anche Emanuele Giofrè. Già protagonista di una crescita costante, rappresenta uno dei giovani più interessanti. Ufficiale anche la promozione in prima squadra del promettente giovane Jawad Hilal. Insomma, è partita la campagna acquisti estiva della Virtus Rosarno.