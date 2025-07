Continua il calciomercato della Virtus Rosarno: Francesco Squillace è ufficialmente un nuovo difensore amaranto. Si tratta di un classe 2006, originario di Bagnara, cresciuto nelle giovanili della Reggina.

Ha indossato le maglie di Villese e Gioiese (Juniores Nazionale e Prima Squadra in Eccellenza) ed è stato protagonista con la rappresentativa nel Torneo delle Regioni. A guidarlo in quell’esperienza c’era mister Graziano Nocera, che oggi lo riabbraccia e punta forte su di lui. Perché certi legami non si spezzano. Si rinforzano. Giovane, sì. Ma già con la mentalità di chi non si tira indietro. Perché il futuro di una difesa si costruisce su fondamenta solide.

Un rinnovo

Non solo nuovi arrivi ma anche liete conferme. Già perché il club rosarnese annuncia anche il prolungamento di Christian Sibio. Si tratta di un esterno offensivo, tra i giovani più promettenti del panorama calcistico calabrese. Rosarnese doc, talento cristallino e personalità da veterano, Sibio rappresenta al meglio il futuro della squadra amaranto. Velocità, tecnica e visione lo rendono una pedina fondamentale nel progetto della squadra. Insomma, la Virtus Rosarno scommette e crede anche nei giovani calciatori, ancor meglio se provengono dal territorio.