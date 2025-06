Come anticipato dalla redazione sportiva di LaC News24, l'ex allenatore della Virtus Rosarno si lega al club amaranto

Nulla di nuovo e altra indiscrezione messa a segno. Come anticipato lo scorso 5 giugno dalla redazione sportiva di LaC News24 Maurizio Panarello è il nuovo allenatore dell'ardore. Primo tassello messo dunque dalle Aquile amaranto, in attesa di capire quale sarà il proprio futuro e se ci saranno possibilità di ripescaggio in Eccellenza dopo la retrocessione al campionato di Promozione B.

Panarello nuovo tecnico

Riparte subito dunque il club del presidente Eugenio Minniti, a prescindere da quello che sarà. L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social del club: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nostro nuovo condottiero per la stagione 2025/2026: mister Maurizio Panarello. Un nome che non ha bisogno di presentazioni nel calcio dilettantistico calabrese. Con oltre vent'anni di carriera e quasi 600 panchine, ha collezionato ben sei promozioni, tra cui quattro storiche con la Bovalinese, portata dalla Terza Categoria all'Eccellenza».

Il suo curriculum

Tra i suoi successi spicca anche la straordinaria stagione di Promozione 2018/19 con il San Luca (27 vittorie su 30, nessun ko e 134 gol con annesso record nazionale) e la recente promozione della Virtus Rosarno in Eccellenza dopo vent'anni. Ha anche ottenuto un'importante salvezza in Serie D con il Locri nella stagione 2023/2024. La sua comprovata esperienza e la sua mentalità vincente saranno fondamentali per iniziare un nuovo ciclo. Il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni durante una conferenza stampa.