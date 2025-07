Sarà un Atletico Maida senz'altro inedito quello che affronterà la stagione 2025/26. Da risolvere innanzitutto c'è il rebus del girone, dal momento che il club giallorosso non sa ancora se giocherà nel girone A di Promozione o nel girone B di Promozione. A parte questo, c'è comunque da programmare la stagione e prima di dedicarsi alle operazioni di mercato bisogna colmare alcuni tasselli prioritari, ovvero quello dell'allenatore e del direttore sportivo.

Suggestione Foderaro

Se per la panchina nelle ultime ore sono salite improvvisamente le quote di Giuseppe Saladino, per il ruolo di direttore sportivo spunta l'ipotesi di un altro ex Vigor Lamezia: Marco Foderaro. In realtà i contatti con l'ormai ex attaccante vanno avanti da tempo ma non si è ai trovato l'accordo definitivo. Negli ultimi giorni, però, sembra che qualcosa si sia sbloccata e con Foderaro che si sarebbe convinto del progetto. Nel caso in cui l'ex storico centravanti vigorino dovesse accettare il sodalizio con la compagine maidese, andrebbe appunto a ricoprire il ruolo di direttore sportivo lasciato libero da Vincenzo Zaccone, passato al ruolo di direttore generale. Oltre 600 presenze nei dilettanti per Foderaro che, dopo tanti anni di calcio giocato, vivrà questo sport da un'altra prospettiva. Nell'ultima stagione di Eccellenza, l'ex capitano biancoverde è stato collaboratore tecnico di mister Rosario Salerno, contribuendo con la sua lametinità al salto in Serie D della Vigor Lamezia.