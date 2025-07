Nulla di nuovo e altra indiscrezione messa a segno: Marco Foderaro è il nuovo direttore sportivo dell'Atletico Maida per la stagione 2025/2026 che vedrà il club giallorosso protagonista nel campionato di Promozione (da definire ancora se sarà il girone A o il girone B). Dopo diverse settimane di trattative dunque, e dove l'accordo a un certo punto sembrava saltato, ecco l'annuncio e il sodalizio tra le parti.

Foderaro, un grande curriculum

Una figura di grande esperienza e profonda conoscenza del calcio dilettantistico calabrese quella di Foderaro che vanta una carriera prestigiosa da calciatore, avendo indossato maglie importanti come quelle di Vigor Lamezia (dove ha fatto parte dello staff tecnico nella scorsa stagione a fianco di mister Rosario Salerno), Sambiase, Corigliano, Francavilla Fontana, Acri, Vibonese, Palmese, Isola Capo Rizzuto, Reggina, Ragusa, Catania San Pio, Castiglione di Sicilia, Toma Maglie, Scalea e Paolana.

Nel corso della sua lunga carriera ha totalizzato circa 700 presenze e ottenuto un palmarès di assoluto rilievo, con: 6 campionati di Eccellenza vinti; 2 promozioni; 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe.

Le prime parole di Foderaro

Foderaro affiancherà Vincenzo Zaccone, storica figura giallorossa e che da direttore sportivo è passato al ruolo di direttore generale, con l’obiettivo di contribuire alla crescita e allo sviluppo del progetto tecnico e sportivo del club.

Ecco le prime parole del nuovo ds del club maidese: «Sono molto contento di prendere parte a questo ambizioso progetto. Spero di poter dare il mio contributo in questa nuova veste. Ringrazio la società, in particolare il presidente Angelo Sgrò e il direttore generale Vincenzo Zaccone per questa opportunità. Mi auguro di ripagare la loro fiducia con i risultati che il club si è prefissato».

Entusiasta anche lo stesso Zaccone: «Dopo tanti anni in prima linea, ho sentito la necessità di mettermi da parte per favorire la crescita del progetto Atletico Maida, affidandolo a una figura che non ha bisogno di presentazioni. Marco Foderaro è una vera istituzione del calcio calabrese: la sua esperienza, professionalità e umanità saranno risorse preziose per tutto l’ambiente. Già lo scorso anno avevamo avviato una trattativa e oggi, con grande orgoglio, posso dire che abbiamo chiuso quello che per noi rappresenta il colpo più importante della stagione. A breve sarà annunciato anche il nuovo allenatore, scelto di concerto con il nuovo Direttore Sportivo».