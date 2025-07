Il Val Gallico è sicuramente una delle squadre più attive del prossimo campionato di Promozione B, nonché quella che si è mossa con largo anticipo nella costruzione della rosa e nella campagna acquisti estiva. Il club gallicese punta a candidarsi per un posto al vertice e centrare così l'ingresso nel massimo campionato regionale. A tal proposito il colpo di mercato in un certo senso è già stato fatto e porta il nome di Gaetano Di Maria.

Chi è Di Maria

Il tecnico messinese, annunciato dal club ormai circa un mese fa, ritorna a Reggio Calabria dove ha scritto pagine storiche del calcio dilettantistico della Città Metropolitana con la vittoria del campionato di Serie D 2011-2012 e la conseguente promozione in Lega Pro, Seconda Divisione, con l’Hinterreggio con cui resterà per la successiva metà stagione. La sua carriera prosegue in Serie D con Città di Messina, alla Vibonese (fino alla finale play off persa contro la Frattese) e Castrovillari. Ha anche allenato la Primavera del Messina, Giarre, Nissa, Adrano e Acr Messina». Insomma, certamente non l'ultimo arrivato nel panorama del calcio dilettantistico e non solo.

Le sue prime parole

Dopo l'annuncio e il primo mese di assestamento e programmazione, arrivano anche le prime parole del tecnico, intervistato ai microfoni ufficiali del club: «Le sensazioni sono molto positive e ho ripreso questa avventura con grande entusiasmo che mi stimola tanto. Ho conosciuto società e dirigenti e c'è grande voglia di programmazione, perché solo quando si programma si possono fare le cose per bene. Inoltre c'è tutto il tempo per creare i presupposti affinché si possa fare un campionato da protagonista. Se si fanno le cose con calma si possono ottenere dei grandi risultati e il lavoro penso sia alla base di tutto per poterli raggiungere».

E ancora: «Bisogna sempre mettersi in gioco in qualsiasi categoria ma, come detto, se c'è la programmazione e il lavoro allora la categoria lascia il tempo che trova. I valori tecnici forse saranno diversi ma questo potremo dirlo solo durante il campionato. ai tifosi dico che quando si ha alle spalle una società organizzata e che si muove con largo anticipo è d'obbligo starle vicino, perché i risultati arriveranno».