Il prossimo campionato di Prima Categoria avrà una nuova protagonista: il Le Castella. Il club biancoazzurro, soprattutto nell'ultimo anno, ha vissuto e sta vivendo una crescita esponenziale che l'ha portata prima alla storica promozione e, adesso, alla programmazione di una stagione che la compagine crotonese vorrà vivere sicuramente in modo non marginale. A tal proposito dice molto la scelta del nuovo tecnico ricaduta in Francesco Maiolo che recentemente ha vinto tanto.

Le Castella, il mercato

Parallelamente continua la campagna di rafforzamento estiva e, nelle ultime ore, sono arrivati altri due innesti che vanno a rinvigorire la rosa, di cui uno è un rinnovo: Carmine Ventura e Vincenzo Giordano. Il primo è un attaccante esterno classe 2001 che, dopo aver indossato le maglie di Isola di Capo Rizzuto, Real Fondo Gesù e Mesoraca, nella scorsa stagione ha messo a segno la bellezza di 20 gol con la maglia del Soverato nel girone C di Prima Categoria, contribuendo alla favola biancorossa che ha lottato per il primo posto.

Giordano, invece, è un giovane del territorio. Arrivato durante il mercato di riparazione, nonostante rientrasse da un lungo infortunio, ha lasciato intravedere sprazzi da vero ariete, guadagnandosi così una riconferma ampiamente meritata. Si lavora dunque per completare la rosa e consegnare così a mister Maiolo un organico completo prima della data fissata per il primo raduno.