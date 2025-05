Tra le protagoniste del prossimo campionato di Promozione B ci sarà sicuramente lo Sporting Polistena. La squadra neopromossa, vincitrice dell'ultimo campionato di Prima Categoria (girone D), torna infatti nei principali palcoscenici regionali e con un progetto sempre più ampio. Al termine della stagione, la dirigenza non ha perso tempo e sta già programmando il prossimo futuro.

Sp. Polistena, due obiettivi nel mirino

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma qualcosa in casa polistenese si muove. Diversi sono infatti i giocatori nel mirino del club, due in particolare potrebbero sposare il progetto e si tratta di due profili molto interessanti. Il primo sarebbe Rocco Spanò. Il difensore, protagonista peraltro di una buona annata, quest'anno era in forza alla Deliese. Sicuramente un profilo di grande spessore se si considerano le stagioni passate disputate sempre ad alti livelli: velocità e predominanza sulla fascia, a volte anche con qualche inserimento laterale e con il vizietto del gol. Una formazione rilevante dal momento che cresce nelle giovanili di Reggina e Vibonese e senza dimenticare che un paio di stagioni fa vinse, da titolare, lo storico triplete con la maglia della Gioiese che conquistò la Serie D. Anche quest'anno a Delianuova ha dato prova di grande personalità e qualità. Proprio per queste caratteristiche che abbracciano sia l'esperienza che la gioventù, lo Sporting Polistena potrebbe fare un tentativo.

L'altro obiettivo porterebbe direttamente ad Alessandro Dascoli e anche in questo caso si tratta di un giocatore di primissima fascia e di categoria superiore. L'esperto è granitico centrale è stato tra i protagonisti dell'ultimo stagione dell'Ags Soriano, culminata con un quarto posto e una semifinale play off. Anche Dascoli, così come Spanò, furono tra gli artefici del triplete della Gioiese e senza dimenticare che allo Sporting Polistena c'è già Domenico Stillitano, altro eroe della tripletta viola. Insomma, se così fosse si andrebbe a ricreare un blocco difensivo da far impallidire gli avversari. Nulla di ufficiale al momento, ma Spanò e Dascoli potrebbero essere più che semplici pensieri.