Il calciomercato dilettantistico non conosce sosta e, tra Eccellenza e Promozione, continua a regalare colpi di scena a ripetizione. Le società muovono i propri tasselli sulla scacchiera per farsi trovare pronte ai nastri di partenza, tra colpi internazionali, ritorni di fiamma e scommesse sul futuro.

Eccellenza: Trebisacce, ecco la freccia Varela Sanches per dimenticare il passato

In Eccellenza gli occhi sono tutti puntati sulla rivoluzione del Trebisacce. Dopo la straordinaria passata stagione, culminata con un incredibile secondo posto da neopromossa, la società giallorossa ha dovuto resettare e avviare una profonda ricostruzione dell'organico.

L’ultimo tassello inserito nel mosaico è di quelli che fanno sognare i tifosi: si tratta di Varela Sanches, esterno offensivo classe 1996 con doppia cittadinanza portoghese e capoverdiana. Rapido, tecnico e dotato di grande duttilità (può agire indistintamente su entrambe le fasce), Sanches è stato strappato a una folta concorrenza, anche di Serie D. Il trentenne vanta un curriculum di assoluto rispetto in Portogallo, dove ha vestito maglie storiche e prestigiose tra cui: Sintrense, Mirandela e Real Arc Oleiros, Vila Meâ e Marialvas, Amora, Loures e Oliveira do Hospital Tondela e Moncarapachense. Un innesto di categoria superiore che promette di infiammare la corsia laterale giallorossa.

Kratos Bisignano, arriva "El Pistolero" Ibarguen

Spostandoci nel girone A di Promozione, il Kratos Bisignano fa saltare il banco con un acquisto da copertina. La società gialloblù ha infatti ufficializzato l'ingaggio del bomber colombiano Carlos Alberto Ibarguen, meglio noto alle latitudini calcistiche come "El Pistolero".

Classe 1995, Ibarguen porta in dote un pedigree da professionista vero, avendo calcato i campi delle massime serie di ben quattro nazioni: in Colombia con le maglie di La Equidad, Medellín, Santa Fe e Cortuluá; in Messico Juárez e Tigres; in Ecuador Técnico Universitario e a Malta Ħamrun Spartans. Un "bomber di razza" che ha timbrato il cartellino in ogni competizione in cui ha militato, comprese le prestigiose vetrine della Coppa Libertadores e della Coppa Sudamericana. Un lusso assoluto per la categoria.

Roccella, ecco il talentino Rogolino

Nel girone B di Promozione, invece, si respira aria di linea verde in casa della neopromossa Roccella. Il sodalizio amaranto continua a strutturare la rosa guardando con attenzione al proprio vivaio. Il direttore sportivo Curiale ha infatti pescato direttamente dal settore giovanile promuovendo in prima squadra Giovanni Rogolino.

Classe 2009, Rogolino è un centrocampista moderno. Un vero e proprio "gigante" della mediana che fa della fisicità, della personalità e della capacità di spezzare la manovra avversaria le sue armi migliori, pronto a far ripartire l'azione con la grinta dei veterani. Un acquisto di grandissima prospettiva che dimostra quanto il Roccella creda nelle proprie risorse interne.