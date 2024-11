Sembrerebbe definitivamente svanita l’ipotesi di una fusione tra Virtus Corigliano e Rende. Il patron biancorosso Fabio Coscarella, rispettando il termine ultimo per l’iscrizione della propria squadra nel campionato di Eccellenza, ha prodotto tutta la documentazione necessaria e dunque il Rende sarà regolarmente ai nastri di partenza del massimo campionato regionale.

Eppure, sino a poche ore fa, sembrava cosa fatta la fusione con la scuola calcio Virtus Corigliano, argomento divenuto negli ultimi giorni la telenovela sportiva più seguita sui vari fronti di informazione. Da indiscrezioni raccolte, pare che le parti coinvolte fossero riuscite a completare e presentare agli uffici del CR Calabria i vari documenti per gli adempimenti richiesti dalla fattispecie, il tutto rispettando la scadenza del 15 luglio per come disposto dagli organi federali.

Tre le tante ipotesi e indiscrezioni che in questi casi inevitabilmente si inseguono, pare che l’intoppo che avrebbe fatto “saltare” il matrimonio sia legato a un documento legale che sarebbe dovuto essere allegato alla pratica proprio in virtù della natura giuridica del Rende. La paventata fusione, per quanto reale sia mai stata, ha creato comunque aspettative nella cittadina jonica che avrebbe così riabbracciato una categoria degna del blasone sportivo cittadino.

Per quanto si deduce, al netto di sorprese mai dome, il Rende parteciperà al campionato di Eccellenza salutando lo storico campo di casa “Lorenzon” trasferendosi su quello del Real Cosenza.