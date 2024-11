Si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15:30 la quinta giornata del campionati di Eccellenza e Promozione calabrese. Un insolito turno settimanale reso necessario dalla partenza in ritardo dei campionati.

Eccellenza

La capolista Scalea sarà impegnata sul difficile campo del Sersale: i giallorossi che navigano anche nei piani alti della classifica vorranno sicuramente rendere la vita difficile ai biancostellati.

In orbita alta classifica c’è anche il Sambiase, impegnato a Cosenza contro la Morrone, mentre la Reggiomediterranea dovrà affrontare la trasferta crotonese sul campo del Cotronei. La Vigor Lamezia dopo le 7 reti rifilate alla malcapitata Palmese affronterà la Stilese: sfida ostica per i lametini.

La Palmese, invece, ospita al “Lopresti” la Paolana. A Belvedere il Soriano proverà a conquistare punti importanti.

Dopo la quarantena ritorna in campo il Gallico Catona che tra le mura amiche ospita il lanciatissimo Locri. La situazione covid 19 continua a preoccupare invece il territorio di Bovalino, ecco perché precauzionalmente si è deciso di non fare giocare Bovalinese – Boca Melito, gara rinviata al 2 Dicembre .

Discorso diverso, invece, per Corigliano – Isola Capo Rizzuto: il Corigliano è stato infatti radiato dal campionato dopo che la squadra non si è presentata in due gare, l’ultima, domenica scorsa in casa del Locri. L’Isola dunque osserverà un turno di riposo.

Promozione girone A

La capolista Promosport, di mister Claudio Morelli, scenderà in campo al “Marco Lorenzon” di Rende contro il Villaggio Europa. Nei piani alti si gioca anche Denis Bergamini Rossoblù – Juvenilia Roseto e Citta’ di Acri – San Fili. Il covid che ha coinvolto Trebisacce fa rinviare precauzionalmente la gara dei "delfini" contro il Real Sant'Agata

Promozione B

Il Gioiosa Jonica farà visita al Brancaleone con l’intenzione di mantenere la prima posizione, la Gioiese, invece, ospita l’Africo con il chiaro obiettivo di risalire la classifica.

Belvedere – Soriano

Bovalinese – Boca Melito (2 Dicembre)

Cotronei – Reggiomediterranea

Gallico C. – Locri

Morrone – Sambiase

Palmese – Paolana

Sersale – Scalea

Vigor Lamezia – Stilese

Risposa: Isola Capo Rizzuto

Promozione A

Caccurese – Cassano

Amantea – Rossanese

Città di Acri – San Fili

Bergamini – Juvenilia Roseto

Garibaldina – Cutro

Praiatortora – Caraffa

Trebisacce – Real Sant’Agata (rinviata)

Villaggio Europa – Promosport

Promozione B

Borgo Grecanico – Filogaso

Brancaleone – Gioiosa J.

Gioiese – Africo

L.Ravagnese – San Giorgio

Monasterace – Melicucco

Parghelia – Bagnarese

Sporting CZ – Archi

Vallata del Torbido – Rombiolese