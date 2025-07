Tanti gol in carriera, in una vita vissuta sempre sul filo del fuorigioco e con la zampata pronta a far esplodere di gioia la tifoseria. Paolo Gallo è stato sicuramente uno dei più emblematici attaccanti del recente decennio del calcio dilettantistico calabrese. Da circa quattro anni però il centravanti ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e sedersi in panchina, ma nella veste di tecnico.

Gallo nuovo tecnico del Cotronei+

Ufficiale il suo ingaggio sulla panchina del Cotronei, squadra militante nel campionato di Promozione (girone A) e ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso. Leadership, ambizione e una profonda conoscenza del calcio dilettantistico: sono questi i tre principali valori che porterà l'ex bomber.

Un predestinato non solo in campo ma anche in panchina, dal momento che ha iniziato ad allenare all'età di 35 anni partendo da una piazza storica, blasonata e pretenziosa come quella di Sambiase per proseguire poi con la Real Pizzo, il Rende (quest'ultima in Eccellenza) e la Luzzese. A tal proposito, ecco le sue parole in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Ho 40 anni ma alleno da 5 anni, e proprio per questo ciò che conta non i risultati ma migliorarmi sempre di più e accrescere la mia esperienza».

Trattativa-lampo

Una trattativa lampo quella con il Cotronei, nata e conclusa in pochissime ore: «È arrivata questa chiamata ieri sera e già in materna abbiamo concretizzato tutto. Con il presidente Alessio mi conoscevo già, anche se ci siamo sempre incontrati da avversari. A parte questo però c'è sempre stata stima reciproca e già da un paio di anni c'era la possibilità di approdare sulla panchina del Cotronei, ma non siamo mai riusciti a concretizzare la cosa, questa però era la volta buona e arrivo in una piazza dalla grande tradizione e sono molto motivato. Ci siamo incontrati con la società e siamo subito partiti con il mercato che dovrà essere in linea con le importanti ambizioni del club».

Obiettivi stagionali

Prospettive e obiettivi stagionali: «Il Cotronei è una società importante, di conseguenza ha grandi ambizioni. Non facciamo grossi proclami e, prima di tutto, costruiremo una squadra giovane e che ha voglia. L'obiettivo è quello di fare un campionato senza assilli e poi vedere come saremo messi. Cercheremo di prefissarci un percorso di due anni per tentare il salto di qualità, ma non ci tireremo indietro se le cose dovessero andare in una certa maniera».