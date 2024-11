Una partita senza storia quella andata in scena al “Marco Lorenzon” di Rende. Alfonso Caruso manda in campo dal primo minuto Ivan Castiglia a centrocampo (la prima da titolare), dall’altro lato Infantino risponde con il tridente formato da Viola, Giorgio e Silenzi.

Il Cittanova la chiude già nel primo tempo

Il Cittanova chiude i conti già nel primo tempo. Ad aprire le danze al quarto d’ora è Viola che entra in area dalla destra e supera Quintiero in uscita. Gli ospiti giocano meglio. Il raddoppio ospite arriva al 35’: difesa del Rende da rivedere e per Silenzi è un gioco da ragazzi segnare. Rende ormai alle corde e terzo gol degli ospiti dopo appena un minuto: Viola con un altro lob sigla la sua personale doppietta.

Nella ripresa gli ospiti amministrano il vantaggio

Secondo tempo senza troppe emozioni con il Rende che cerca almeno il gol della bandiera ma al 13’ il Cittanova trova il poker: Silenzi galoppa verso lo specchio della porta e si trasforma in assist man verso l’accorrente Dorato (entrato nel secondo tempo). Al 24’ ospiti che restano in 10 per l’espulsione di Corso per somma di gialli. La partita non ha più nulla da dire. Per il Cittanova un successo meritato, Rende invece da rivedere ma c’è tempo e modo.

Rinviata San Luca – Castrovillari

Nel frattempo su richiesta del Castrovillari è stata rinviata la gara tra i “lupi del Pollino” ed il San Luca. Al “Corrado Alvaro” non si giocherà l’incontro poiché molti tesserati del Castrovillari, finiti in quarantena precauzionale, dopo la gara contro il Paternò (che ha riscontrato positivi al covid), sono stati ancora trattenuti dall'ASP che non ha ancora revocato la stessa. Il match sarà recuperato il prossimo 4 novembre.