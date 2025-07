Temperature roventi non solo per il caldo ma anche per le trattative che stanno infiammando il mondo del calcio dilettantistico calabrese. Tanti infatti sono gli intrecci, per una corsa frenetica al completamento delle rose, in vista del sempre più vicino raduno estivo e conseguente preparazione. Dall'Eccellenza alla Promozione, dunque, tante sono le ufficialità e le voci di mercato che si rincorrono.

Si muovono Bocale e DB Rossoblù Luzzi

Partendo dal massimo campionato regionale, proseguono nella loro campagna di rafforzamento innanzitutto Bocale e DB Rossoblù Luzzi. Il club biancorosso, nella mattinata odierna, ha annunciato l’ingaggio di Lorenzo David Pavani. Si tratta di un attaccante argentino classe 2004 originario di Cordoba. Punta centrale fisicamente solida con quasi 190 centimetri di altezza, eleganza nei movimenti e in possesso di un sinistro mortifero, da brevi e lunghe distanze, punto di forza che lo rende anche un eccellente cecchino. La sua crescita sportiva è avvenuta nel Talleres; dopo aver indossato in patria le maglie di Instituto e Circulo Deportivo, la scorsa estate ha attraversato l’Atlantico approdando in Italia, per l’esattezza a Venosa, in provincia di Potenza, prendendo parte al campionato di Eccellenza lucana, segnando 5 gol.



Quanto alla DB Rossoblù Luzzi, la formazione neopromossa ha tutta l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista e dopo i colpi di mercato riconosciuti in Corno, Ruano e De Nisi, annuncia anche l'altro che porta il nome di Matteo Boscaglia. Centrocampista classe 1996 con un dinamismo incredibile e una grande visione di gioco, porterà grinta ed esperienza al reparto centrale.



Non solo ufficialità ma anche diverse voci di mercato, come quella che vuole un presunto flirt tra Ags Soriano e Ten Lopez. L'attaccante argentino nell'ultima stagione ha militato nelle fila della Virtus Rosarno, vincendo il campionato di Promozione B con diverse prestazioni di rilievo. Arrivato nel mercato di riparazione, infatti, è sempre stato impiegato da mister Panarello e con ottimi risultati. La compagine amaranto però non sembra essere il futuro del centravanti che si sta guardando intorno. Le richieste sono arrivate anche dalla Sicilia ma, ultimamente, le sirene sorianesi sembrano essere sempre più insistenti. Ipotesi e non certezze, ma con diversi indizi che suggeriscono un flirt tra le parti.

Colpo Scalea

Scendendo in Promozione A e B, ecco che gli annunci arrivano da Scalea e da Maida. Il club bianco/stellato, infatti, continua a giocare in pressing sul mercato, cercando così di garantire una rosa competitiva al nuovo tecnico Biagio De Domenico. Altro annuncio dunque all’ombra del Longobucco: ha firmato Francesco Palermo. Si tratta di un centrocampista classe 2004, giovane e talentuoso. Il ventunenne arriva allo Scalea per dare energia, qualità e determinazione alla mediana. Con tanta voglia di crescere, è pronto a mettersi al servizio della squadra in questa nuova avventura. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, dove ha militato nelle categorie Under 15 e Under 17, ha poi indossato la maglia del Catanzaro Primavera 3, maturando esperienza e crescita tecnica. Nella stagione 2022/23 ha disputato il campionato di Eccellenza con la Paolana, dimostrando personalità e solidità anche tra i grandi. Un altro grande colpo del direttore sportivo Passalacqua.

Rimane attivo l’Atletico Maida, con il nuovo direttore sportivo Foderaro che sta lavorando in piena sinergia con il nuovo tecnico Giuseppe Saladino nel costruire la prossima rosa che affronterà il campionato di Promozione B. Il club giallorosso, a tal proposito, si sta focalizzando sul reparto Under e ha annunciato l’ingaggio del talentuoso portiere, classe 2008, Vittorio Mazzocca. Dopo le ultime due stagioni trascorse con la Vigor Lamezia tra Under 17 e Under 19, Il diciassettenne arriva per difendere i pali della formazione Juniores guidata da mister Compiacente, e sarà aggregato anche alla prima squadra, dove affiancherà i portieri Iozzi e Soverina.