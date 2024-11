I biancorossi sfrutteranno il jolly contro l'Orlandina. I rossoblù di Vibo attendono lo Scalea nello scontro diretto per la seconda posizione

VIBO VALENTIA - E’ una giornata chiave tra i dilettanti. E se nel massimo torneo di serie D il Rende potrà usufruire del jolly contro l’Orlandina per fortificare l’ottima posizione in classifica, in Eccellenza la Vibonese proverà a tenersi stretta la seconda piazza in graduatoria nello scontro diretto con lo Scalea.

Ma andiamo con ordine. Detto dei biancorossi silani, la 25^ giornata di serie D sarà caratterizzata dal duello Campania-Calabria. L'Agropoli ospita il Roccella, la Nuova Gioiese riceverà la vicecapolista Torrecuso. Particolare attenzione sulla sfida dei pianigiani a caccia del sesto risultato utile di fila. Partita testa coda tra Montalto e Neapolis. Ognuna per obiettivi diversi cercherà i tre punti, essenziali per i padroni di casa, all'ultima spiaggia per evitare la retrocessione diretta. In Eccellenza riflettori puntati, come detto, sul "Luigi Razza" di Vibo. Fondamentale lo scontro diretto tra Vibonese e Scalea. Con un successo i rossoblu blinderebbero quasi del tutto l’ultimo gradino utile per mantenere acceso il sogno play off. In caso di successo ospite, al contrario, verrebbe tutto rimesso in discussione.