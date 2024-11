Al Razza si sfidano le due inseguitrici del Troina che ospita la Cittanovese. In quinta serie i ragazzi di Gregorace proveranno a bissare il successo dell’andata

Anno nuovo stessi obiettivi. Salvezza o promozione il bottino da conquistare non cambia. Dopo panettoni, spumante e qualche giorno di relax, il calcio dei dilettanti torna in campo. Mezzo campionato è andato via. Non resta che il girone di ritorno. In Serie D big match al “Luigi Razza” di Vibo Valentia. Sul rettangolo di gioco Vibonese e Nocerina. Le dirette inseguitrici della capolista Troina che invece ripartirà da casa sua ospitando la Cittanovese. Nelle zone basse della graduatoria riflettori puntati a Palmi dove la Palmese proverà ad uscire dalle paludi della classifica facendo lo scherzetto alla Sancataldese. Stesso obiettivo del Roccella che al Ninetto Muscolo attende il Gela.Ultime chance per evitare la retrocessione diretta ad Isola Capo Rizzuto. Ai giallorossi servirà un colpaccio sul difficilissimo campo dell’Igea Virtus.

Match da fuochi d’artificio anche in Eccellenza che inaugurerà il girone di ritorno con la super sfida Soriano-Locri. All’andata la formazione di Gregorace si impose in trasferta per 2-1 imponendo quella che poi si è rivelata essere l’unica sconfitta stagionale per la corazzata di Scorrano. Basterebbe questo per capire con che spirito le due squadre scenderanno in campo.