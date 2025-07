Nulla di nuovo e altra indiscrezione messa a segno dalla redazione sportiva di LaC News24: Giuseppe Saladino è il nuovo allenatore dell'Atletico Maida. Il club giallorosso dunque ha annunciato la sua nuova guida tecnica e si tratta di un profilo di alto rango nel panorama dilettantistico regionale.

Atletico Maida, ecco il nuovo tecnico

L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social del club. Si tratta di un tecnico di grande esperienza e che vanta un curriculum di assoluto rilievo, arricchito dal conseguimento del patentino Uefa A, massimo riconoscimento formativo nel panorama calcistico europeo. La sua carriera inizia nei settori giovanili di Calcio Lamezia, Real Lamezia e Raffaele Nicastro, per poi esordire nel 2006/2007 alla guida del San Mango in Seconda Categoria. Da lì, un percorso in costante ascesa: Campora in Prima Categoria, il ritorno al Raffaele Nicastro in Promozione, gli Allievi Nazionali della Vigor Lamezia e l’approdo tra i professionisti in Lega Pro come vice allenatore.

Tra le sue tappe più significative figurano anche le esperienze in Eccellenza con il Sambiase, la Lega Pro con il Catanzaro (stagione 2017/2018) nel ruolo di secondo, e due anni importanti alla guida del Soriano, sempre in Eccellenza. Nella stagione successiva sfiora la vittoria del campionato con il Sersale, prima di vivere un’annata trionfale alla Vigor Lamezia, culminata con la promozione in Eccellenza. Nell’ultima stagione è stato viceallenatore in Serie D con l’Acireale, consolidando il suo profilo come tecnico preparato e ambizioso.

Le parole di Saladino

Ecco le prime dichiarazioni del tecnico, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Avevo anche offerte fuori dalla Calabria, però mi ha convinto il progetto del club che per i prossimi tre anni ha intenzione di fare cose importanti. Ringrazio i presidenti Sgrò e Tropea e il direttore generale Vincenzo Zaccone che mi hanno fortemente voluto. Il ruolo di direttore sportivo inoltre sarà occupato da Marco Foderaro con cui c'è un ottimo rapporto dal momento che l'ho avuto anche come calciatore. Avevo voglia di stare in Calabria».

C'è da programmare la prossima stagione dunque, anche se ancora la società non sa quale girone affronterà, in ogni caso non si possono fare calcoli: «Non sappiamo ancora quale sarà il nostro girone - continua Saladino - dunque accetteremo ogni decisione presa dalla Federazione. Entrambi i raggruppamenti, a ogni modo, sono altamente competitivi ed è come se si giocasse una sorta di mini-Eccellenza».

Il mercato

Il tecnico lametino chiamato dunque a dare continuità al lavoro fatto nell'ultimo biennio con Lorenzo Stranges in panchina: «Negli ultimi due anni hanno lavorato benissimo, con una squadra che ha subito pochi gol ma dal punto di vista realizzativo bisogna migliorare qualcosa. Cercheremo di confermare quasi tutta la fase difensiva e di migliorare il reparto avanzato. Mercato? Sicuramente l'Atletico Maida non parteciperà ad aste».