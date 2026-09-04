Quello che era solo un sentore nell'aria da qualche settimana si è trasformato in realtà: la Sc Soverato disputerà il prossimo campionato di Eccellenza.

La squadra del duo presidenziale Mancini-Fera aveva visto sfumare il massimo torneo regionale sul campo, arrendendosi nella finale playoff contro il Gioiosa Ionica. Forte della posizione nella graduatoria ripescaggi, maturata grazie ai risultati delle ultime stagioni, il club aveva presentato domanda per l'ammissione al campionato superiore.

Effetto domino

In un primo momento la richiesta non era stata accolta a causa del rilevamento del titolo dello Stilomonasterace da parte della neonata Reggio Calabria Pellaro. Il progetto della società reggina è però tramontato nel giro di un mese: la mancata presentazione alla sfida di Coppa Italia Dilettanti contro l'Africo ha anticipato la rinuncia formale al campionato, ai nastri di partenza il prossimo 13 settembre.

La defezione ha riaperto le porte dell'Eccellenza alla Sc Soverato, prima avente diritto in graduatoria. La novità ha generato un immediato effetto domino anche nei tornei inferiori: il posto lasciato libero dal Soverato nel girone B di Promozione è stato assegnato al Melito, retrocesso nella scorsa stagione e ora ripescato insieme al Pizzo.