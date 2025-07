Da qualche settimana è ormai partito ufficialmente il nuovo corso del San NicolaChiaravalle-Soverato, società nata dalla fusione tra il San Nicola-Chiaravalle e il Soverato e che nel prossimo anno affronterà il campionato di Promozione B con rinnovata linfa, forza e soprattutto ambizione sulla scia di quanto di buono fatto dallo stesso San Nicola-Chiaravalle, capace di centrare l'impresa dei play off. Dopo l'accordo tra le parti, dunque, il prossimo step era ed è quello di costruire una rosa competitiva e in questo la dirigenza è già al lavoro.

Tra rinnovi e nuovi arrivi

Prende infatti quota il mercato del club con il primo volto nuovo annunciato nella giornata di ieri: ufficiale l'ingaggio di Carlo Tassoni, un difensore che di certo non ha bisogno di presentazioni. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, ha un buon numero di presenze in Serie D con la Novese, il Pomigliano e il Montalto. In seguito si trasferisce all'Ancona in Lega Pro per poi tornare in Serie D per un breve periodo con la maglia del Roccella. In seguito passa al campionato di Eccellenza laziale con le maglie di Colleferro, Audace e Villalba. Infine il ritorno al Sersale e la scorsa avventura al Mesoraca.

Dopo una lunga trattativa, conclusa positivamente dal direttore generale Ettore Gallo, con cui peraltro ha un ottimo rapporto fin dai tempi di Sersale, il matrimonio sportivo è siglato. Non solo nuovi arrivi ma anche prime conferme, dal momento che alla corte di mister Domenico Sisi rimarranno pedine importanti. Tra queste ci sono Joaquin Clemente, difensore di grande duttilità e personalità, e il terzino ecuadoriano Gabriel Corozo che si è già messo in mostra nella seconda parte di stagione. Ex, tra le altre, di Elche, Granada e Cadiz, porta un importante bagaglio di esperienza e tanta qualità.