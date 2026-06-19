La compagine rossoblù ha annunciato l’acquisto dell’esterno Nicolas Banchio, ex Cotronei e Sporting Polistena. Sempre più lontani dagli amaranto, invece, Salome e Ibarguen

Il calciomercato entra nel vivo, tra operazioni concluse e trattative segrete. Tanto bolle in pentole, soprattutto nel campionato di Eccellenza. Inizia a muoversi anche il Brancaleone in questo primissimo squarcio di mercato estivo, con il club rossoblù che sta pianificando la prossima stagione di Eccellenza dopo l'ampia salvezza raggiunta e un sogno playoff cullato, anche se per poco.

Brancaleone, ecco Banchio

Adesso però si deve guardare avanti e, a tal proposito, la società reggina ha piazzato il suo primo colpo: si tratta di Nicolas Banchio.

Esterno tecnico, imprevedibile e capace di coprire con la stessa qualità sia la fascia destra che quella sinistra. Un bagaglio d'esperienza internazionale che arriva a rinforzare il gruppo dei Leoni dopo i trascorsi importanti in patria con Banfield e Brown de Adrogué, poi l'approdo in Italia con le maglie di Cotronei e Sporting Polistena (con quest'ultima è stato tra i migliori del recente campionato di Promozione B). Un’operazione condotta con grande professionalità e lungimiranza, con Banchio strappato alla concorrenza e chiuso con largo anticipo.

Deliese, due partenze

Molto attiva invece la Deliese che sta monitorando costantemente e incessantemente il mercato per rinforzare la rosa che, inevitabilmente, cambierà rispetto allo scorso anno. Già note le partenze di Trentinella, Spanò e Guerrisi ma a queste potrebbero aggiungersi anche quelle di Salome e Ibarguen, dovute comunque a scelte societarie. La compagine amaranto cambierà pelle ma, certamente, non ambizioni.