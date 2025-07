Tra partenze e nuovi arrivi, si muove il mercato delle principali squadre vibonesi, su tutte AGS Soriano e Capo Vaticano rispettivamente militanti nel campionato di Eccellenza e in quello di Promozione B. Nelle ultime ore, infatti, entrambe hanno animato il mercato per rinforzare le proprie rose.

AGS Soriano, colpo cileno

Prende sempre più forma la nuova Ags Soriano che, a breve, affronterà il suo nono campionato di Eccellenza consecutivo. Il club rossoblù sulla scia della continuità, soprattutto dopo i due posti play off conquistati negli ultimi due anni che lo hanno consacrato tra le grandi del calcio dilettantistico regionale. Adesso però la sfida è ancora più ardua: confermarsi.

L'ultimo arrivato, in ordine di tempo, si chiama Juan José Soriano Ferré. Si tratta di un difensore centrale che fa a rinforzare la retroguardia rossoblù. Mancino di piede e cileno di nazionalità, il classe 1998 porta in dote sostanza e solidità dall'alto dei suoi 193 cm. Il ventisettenne ha già avuto esperienze in Italia avendo giocato con il Ginosa, squadra pugliese di Eccellenza. Un'esperienza peraltro positiva e anche dal punto di vista realizzativo, avendo messo a referto 6 reti nel torneo di Eccellenza 2023/24.

Juan Josè Soriano Ferrè inizia la carriera calcistica nelle giovanili dell'Universidad Católica. In seguito Deportes La Serena (Primera B), Trasandino (Segunda División), Colchagua (Tercera A), Provincial Ovalle (Tercera A), Barnechea (Primera B) e Metropolitan (Liga 1º división Puerto Rico). Ecco poi l'approdo in Europa, per la precisione in Spagna con l'Azuqueca. Vanta anche un'esperienza con l’Under 17 del Cile al campionato del mondo di categoria. In Italia, oltre a quella del Ginosa ha indossato anche la maglia del Leverano, compagine sempre pugliese di Promozione.

Capo Vaticano, tris di acquisti

Termina il silenzio del Capo Vaticano in questo mercato estivo, con il club neroverde che ha avviato la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione B. Tre i nuovi acquisti del Capo Vaticano, un attaccante e due centrocampisti. Per quel che riguarda il reparto offensivo, ufficiale l'ingaggio di Axel Luciano Penno. Il centravanti porta innanzitutto rapidità e velocità che rendono la fase offensivo neroverde insidiosa e imprevedibile. Forza, tecnica e fame di gol, e la squadra ha il suo nuovo bomber.

Come detto, rinforzato anche il centrocampo con gli acquisti di Goncalves Faé Felipe e Giuseppe Pipicella. Il primo è alla sua prima esperienza in Italia e arriva con tanto entusiasmo; il secondo è invece un esterno polivalente che ha maturato esperienza in diverse realtà del calcio dilettantistico calabrese, dimostrando sempre carattere, leadership e senso della posizione. Ora è pronto a lottare per i colori neroverdi. Insomma, mister Marturano ha i suoi primi volti nuovi.