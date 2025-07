Il club biancorosso annuncia l'ingaggio del portoghese Chico Mendes, roccioso difensore centrale proveniente dai maltesi dello Zebbug Rangers. Mai in dubbio invece la riconferma del capitano: è stato il giocatore più presente per la squadra di mister Lo Gatto nell’ultimo campionato

Un rinnovo e un nuovo arrivo per il Bocale in questo calciomercato estivo. Il club biancorosso continua a lavorare sulla stesura della rosa in vita del prossimo campionato di Eccellenza 2025/26. Si sondano meticolosamente le occasioni in questa campagna di rafforzamento dunque, ma con la dirigenza biancorossa che opera su profili mirati.

Bocale, arriva Chico

Un nuovo arrivo e una riconferma come accennato. Partendo dal nuovo volto, quest'ultimo è riconosciuto in Francisco José Gomes Mendes Fernandes, semplicemente conosciuto come Chico. Si tratta di un roccioso difensore centrale, classe 1997, che può giostrare con abilità anche da play basso davanti alla difesa. Nativo di Aveiro, in Portogallo, e in possesso di doppia nazionalità (portoghese e Guinea Bissau) sfrutta la propria esplosività muscolare distribuita su quasi 190 centimetri per farsi valere in qualunque situazione di gioco. Sono tante le maglie indossate fin qui da Mendes in carriera, arrivando anche a prendere parte alla Coppa del Portogallo con le maglie di G.R.A.P. e Mirandela. Nella scorsa estate lascia il Portogallo e approda nello Zebbug Rangers, militante nella Challenge League, la seconda serie maltese, dove disputa una stagione da protagonista trovando anche 3 volte il gol.

Rinnova il pendolino Barnofsky

La riconferma, invece, è di quelle importanti dal momento che porta la firma di Max Barnofsky. l'instancabile pendolino a tutta fascia, infatti, vestirà ancora per un'altra stagione la maglia biancorossa. Un prolungamento, peraltro, mai in discussione quello del capitano, leader di un gruppo che anche, grazie alla sua personalità, ha saputo cementificarsi superando le difficoltà. In Barnofsky, mister Lo Gatto ha trovato la persona giusta per trascinare con carattere e perseveranza la squadra verso l’impresa della salvezza, basti pensare che è stato il primo giocatore con maggiore minutaggio della rosa con all'attivo 2584 minuti. Ciò fa capire il peso specifico sia tecnico che mentale del giocatore.

In campo per diverse partite nonostante un problema fisico, ha dato l’esempio ai compagni più giovani di cosa voglia dire attaccamento alla maglia e amore per questi colori. La ciliegina sulla torta è stato lo splendido gol siglato nel turno conclusivo a Rossano, suo unico gol in stagione, il quarto da quando gioca a Bocale: tre nel 2023/2024 (in campionato a Praia e in casa del ReggioRavagnese, in Coppa Italia a Paternò) e uno nel 2024/2025 (a Rossano appunto). Il roccioso centrale tedesco, impiegato spesso anche nel ruolo di terzino, si è confermato tra i calciatori con il rendimento più alto dell’Eccellenza, una garanzia, un baluardo, dal quale il Bocale e mister Lo Gatto sono pronti a ripartire.