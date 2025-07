Il ritorno nel campionato di Eccellenza dopo venti lunghi anni deve essere in grande stile, e questo la Virtus Rosarno lo sa bene, ponendoselo come obiettivo e biglietto da visita. Il club amaranto in queste ore sta sondando il mercato, dando un'accelerata significativa in modo da completare il prima possibile la rosa da consegnare al nuovo tecnico Graziano Nocera, di certo non l'ultimo arrivato. E se all'ombra dello stadio Giovanni Paolo II già scalpitano nel vedere giocare e conoscere la nuova squadra, non è da meno l'entusiasmo in questa campagna di rafforzamento estiva e con la Virtus Rosarno in primo piano.

Colpo Romero

Un autentico colpaccio quello della compagine amaranto che, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l'ingaggio di Hermes Aristoteles Esinoza, semplicemente conosciuto come Romero. Il centrocampista classe 1995 ha giocato ai massimi livelli in campionati tra Europa e Sud America. In Italia vanta 6 presenze in Serie A e due in Serie B, scendendo in campo contro Juventus e Napoli. In due occasioni ha vestito la maglia della Nazionale venezuelana segnando anche un gol.

Ma ecco il suo trascorso nel dettaglio: esperienze in Spagna, Slovenia, Albania e in Italia con Palmese prima e Nocerina poi. Tanti titoli vinti, cadute e risalite e adesso la scelta forte, precisa e rumorosa: Virtus Rosarno. Una piazza dove il calcio si sente, è vero, sentito proprio come piace a lui che non parla mai ma gioca a pallone. Insomma, c'è entusiasmo nella piazza.