Entra nel vivo il mercato invernale, dal momento che più di qualche nome importante è sulla piazza pronto a scuotere le trattative. Sono giorni intensi dunque questi che precedono il Natale, con molte squadre intente alla corsa per il regalo sotto l'albero.

Rescissione consensuale

Nelle ultime ore, a dare vigore alla finestra invernale, ci ha pensato la Vigor Lamezia con l'annuncio della rescissione consensuale con Vincenzo Curcio. Il comunicato è arrivato proprio dalle pagine Social del club biancoverde: «A seguito della richiesta avanzata dal calciatore, la Vigor Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Vincenzo Curcio. A Vincenzo, capitano di tante battaglie, bandiera biancoverde e condottiero esemplare della straordinaria cavalcata che ci ha portato fino al traguardo della Serie D va il più sentito ringraziamento dall’intera famiglia della Vigor Lamezia. La società tutta non dimenticherà mai il suo attaccamento alla maglia, la sua professionalità dimostrata nel corso degli anni né la sua abnegazione al lavoro».

Si rifà avanti la DBR Luzzi

Il fantasista è dunque sul mercato e, di certo, per un profilo di tale spessore di certo non mancano le richieste. A tal proposito, non si è minimamente defilato il corteggiamento della DB Rossoblù Luzzi che va avanti da questa estate. Già nel mercato estivo, infatti, la compagine luzzese aveva tentato il colpaccio ma non si riuscì a chiudere l'accordo. Adesso la squadra del presidente Luca Gencarelli potrebbe tentare il nuovo assalto, cambiando però l'esito rispetto a qualche mese fa.

Sicuramente sarebbe un gran colpo per mister Nagarò per un profilo di altissimo spessore: oltre 400 presenze tra Serie D ed Eccellenza, capace grazie al suo meraviglioso sinistro di conquistare nella sua carriera ben 6 promozioni: Sambiase, Cosenza, Palmese, Castrovillari, Gioiese e Vigor Lamezia. Estro e fantasia per il folletto Curcio, uno dei profili più tecnici e del panorama calcistico regionale.