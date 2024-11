La formazione biancorossa, fra Eccellenza e Promozione, è stata quella ad aver vinto di più ed anche l’unica a non aver mai subito una sconfitta nell’anno solare in quindici giornate

Da alcuni anni il Gioiosa Jonica tenta l’assalto all’Eccellenza. Per vari motivi non è ancora riuscito nel proprio intento, ma anche nel 2020 i numeri sono stati dalla parte della formazione biancorossa.

Allenata da Santino Logozzo, tecnico capace di passare dal campo alla panchina senza alcun problema, la squadra reggina continua a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione dove, al momento della sosta, era in vetta assieme al Borgo Grecanico.

Sia pur condizionato dal covid e con la metà delle giornate disputate, nel 2020 sono arrivati numerosi successi per il team allestito dal direttore sportivo Rocco Logozzo, che si avvale di una dirigenza numerosa e passionale, seria e competente, che attende solo il salto di categoria. Per il momento deve accontentarsi dei numeri, che sono stati importanti e sostanziosi, nell’anno che ci mettiamo alle spalle.

In 15 giornate, per il Gioiosa Jonica, ben 11 vittorie: record fra le 42 squadre che nel 2020 hanno sempre militato in Eccellenza e/o in Promozione. Nessuno ha saputo fare meglio della squadra di mister Logozzo che, in questa speciale classifica, si lascia alle spalle formazioni del calibro di Rossanese (10 successi), Locri, Reggiomed, Acri e Gioiese (9 vittorie).

Dall’altro lato c’è un altro primato da ascrivere ai biancorossi: soltanto loro sono rimasti imbattuti nell’anno solare. Zero sconfitte su 15 partite. E quindi ecco anche qui un primato, davanti a Brancaleone e Reggiomediterranea, che hanno perduto una sola partita.

Un 2020 a tinte biancorosse, allora, sperando che Angiò e compagni riescano a soddisfare le ambizioni della propria dirigenza, salendo in Eccellenza.