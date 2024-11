Inizia oggi il processo d’appello sul caso Vigor che dovrebbe concludersi entro i primi di settembre. Ai bianco verdi non resta che sperare che venga confermato il verdetto del primo grado che gli ha permesso di evitare l’esclusione dalla Lega Pro

Ore di tensione quelle di oggi per la Vigor Lamezia che attende l’inizio del giudizio d’Appello, dinanzi alla Corte Federale, nell’ambito dell’inchiesta sul calcio scommesse Dirty Soccer. E non è detto che il verdetto rimanga invariato rispetto al primo grado. Un giudizio quest’ultimo che era stato positivo in confronto alle serrate richieste del procuratore federale Stefano Palazzi. Palazzi aveva chiesto, in particolare, l’esclusione dal campionato di Lega Pro. Alla fine i bianco verdi se la sono cavata con una penalizzazione di 5 punti da scontare all’inizio del prossimo campionato. Oggi l’inizio del nuovo corso giudiziario, ed entro fine agosto, al massimo nei primi giorni di settembre il verdetto che i vigorini sperano non si discosti di molto da quello di primo grado.

Intanto, il calcio mercato va avanti. Secondo tuttomercatoweb dall'Inter, dopo l'attaccante Tommasone, potrebbe arrivare anche il terzino destro Matteo Crosato, classe 96 conteso anche dal Gubbio. Da Brescia, invece, potrebbe avvenire uno scambio tra il portiere Federico Serraiocco e il difensore Alessandro Torcasio. In ballo c’è ancora anche qualche arrivo dall’Atalanta, ma al momento su quel fronte tutto tace.