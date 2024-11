A partire dalle 19 su LaC, canale 19,o in streaming su www.lactv.it. Conduce Alessio Bompasso

La squadra di Doctor Sport punta la sua lente d'ingrandimento sul week-end sportivo calabrese. Da Reggio Calabria, con Francesco Creazzo, cercheremo di capire che aria si respira in vista del derby dello Stretto contro il Messina. Da Catanzaro, Antonio Ciampa ci racconterà, invece, come i tifosi giallorossi hanno accolto il neo tecnico Mario Somma e poi i protagonisti di Vibonese, Cosenza e Viola Reggio Calabria, la squadra che porta in alto i colori della nostra regione nel basket nazionale. Tutto questo a partire dalle ore 19:00 (in replica alle 23:00) con il "Doc" Alessio Bompasso