La squadra del “Doc” va alla scoperta dello sport che sta facendo impazzire milioni di persone in giro per il mondo. Oggi a partire dalle 19 su LaC

È la disciplina acquatica che sta facendo impazzire milioni di persone in giro per il mondo. La squadra di Doctor Sport va alla scoperta del Flyboard, lo sport che fa delle evoluzioni aeree il suo pane quotidiano. Sarà in vetrina nel week-end a Tropea. Nella perla del Tirreno si svolgeranno le fasi finali del campionato italiano.

Alle 19 su LaC, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it