La Serie D torna in campo domani mercoledì 1 novembre alle 14.30 per il primo turno infrasettimanale che coinvolge anche il girone I dove si giocherà l'undicesima giornata. Domani in campo cinque formazioni calabresi, con il derby San Luca-Gioiese che è stato invece posticipato al giorno successivo. Nel girone I, le gare Nuova Igea Virtus-Castrovillari e Siracusa-Licata, inizieranno alle ore 15.

Il programma dell'undicesima giornata e gli arbitri

LFA Reggio Calabria-Trapani (Marra di Mantova)

Canicatti-Afragolese (Dania di Milano)

Acireale-Ragusa (Ciaravolo di Torre del Greco)

FC Lamezia Terme-S.Agata (Mascolo di Castellammare di Stabia)

Locri-Akragas (Pascuccio di Ariano Irpino)

Nuova Igea Virtus-Castrovillari (Falleni di Livorno)

San Luca-Gioiese (Saffiotti di Como) (giovedì 2 novembre)

Sancataldese-Vibonese (Gallo di Castellammare di Stabia)

Siracusa-Licata (Colelli di Ostia Lido)

riposa: Portici

La classifica

Trapani 27

Siracusa 25

Vibonese 24

LFA Reggio Calabria 18

Licata 18

Igea Virtus 16

Akragas 15

S.Agata 15

Canicatti 14

Acireale 13

Lamezia Terme 13

R. Casalnuovo 12

Sancataldese 12

Ragusa 11

Portici 9

Locri 5

Gioiese 4

San Luca 4 (-1)

Castrovillari 2