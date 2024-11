Il trionfo di un difensore, per quella che è stata una stagione sopra le righe. Domenico Stillitano è risultato il migliore nella classifica di rendimento redatta nel corso della stagione da Zona D, il programma che LaC Tv ha dedicato al calcio dilettantistico calabrese. Il centrale difensivo della Gioiese, capitano e trascinatore del gruppo, con 73 punti ha conquistato la prima posizione, risultando così il migliore del campionato. Un rendimento, il suo, costante nel corso della stagione, tanto da venire premiato dalla redazione di Zona D, che ha attribuito ogni settimana un punteggio a scalare ai migliori dieci di ogni giornata, per andare poi a formare una graduatoria generale. Domenico Stillitano conferma così il proprio valore e dimostra come non sia automatico il fatto che possano vincere soltanto i goleador, per quanto i bomber siano ovviamente favoriti.

Un podio di spessore

Alle spalle di Stillitano troviamo il sempreverde Gianni Galletta, centravanti del Brancaleone neopromosso in Eccellenza, con 62 punti, uno in più di Giovanni D’Agostino, fantasista dell’Archi. Per entrambi un torneo di un certo spessore. Quasi fino all’ultimo hanno cercato di contendere il primato a Stillitano, che ha così avuto la meglio su due elementi ugualmente validi e che avrebbero meritato la prima posizione. Ma il difensore della Gioiese ha concluso alla grande la stagione, proprio come l’aveva iniziata e poi proseguita. Ecco, pertanto, un podio di autentico spessore, sul quale troviamo tre calciatori capaci di tenere un rendimento elevato per tutto il campionato.

Alle spalle dei primi tre

Grande bagarre, allora, per il podio, dal quale sono rimasti fuori, ma per pochissimo, Alessandro Filardo del Capo Vaticano, centrocampista, arrivato a quota 60 punti, e Nico Spanò della Gioiese, attaccante, che si è fermato a 59, davanti a Davide Giglio, goleador dello Sporting Catanzaro Lido, che ha conseguito 57 punti. Pure in questa circostanza un rendimento elevato per altre tre protagonisti del torneo.

La Torre giovane di valore

La Top Ten è completata dal fantasista Matteo Carbone, arrivato a stagione in corso a rendere più imprevedibile il gioco offensivo del Brancaleone. Per lui 51 punti nella classifica di rendimento e 7° posto conclusivo. In ottava posizione il più giovane della compagnia: Antonio La Torre del Capo Vaticano, figlio d’arte, classe 2003, ha mostrato carattere e determinazione. Poche parole, molti fatti. L’ottavo posto nella classifica di rendimento testimonia che la sua è stata un’annata di rilievo in una squadra che ha sfiorato la qualificazione ai play off. Per La Torre 48 punti, uno in più di Francesco Bellia, centrocampista dello Sporting Catanzaro Lido, il quale ad un rendimento elevato ha unito prodezze in serie, fra gol in rovesciata e da centrocampo. A chiudere la Top Ten ecco Davide Valensise del Melicucco, uscito fuori alla distanza e capace, con le sue reti, di spingere la squadra di Tuoto alla salvezza in anticipo.

Gli altri

Fra i migliori, subito dopo la Top Ten, troviamo Tripodi del Capo Vaticano, Mesiti della Vallata del Torbido, Marino del Borgo Grecanico, Passafaro del Caraffa, Gambi della Gioiese, Gatto del San Giorgio, Baroni del Capo Vaticano, Obinna del Borgo Grecanico, Rubertà e Tuscano del Brancaleone.