Clamoroso a Palmi. Dopo l'addio della centrale Laura Casillo, saluta la Golem Software anche la palleggiatrice Valeria Caracuta. La regista pugliese non si sarebbe presentata all'appello di coach Giangrossi per motivi di natura economica. La Caracuta avrebbe, infatti, rescisso il contratto per il mancato pagamento degli emolumenti. Stando alla palleggiatrice la società calabrese avrebbe pagato solo un acconto sul primo stipendio. Una situazione, che se confermata, sarebbe solo l'ennesima registrata già in molte altre piazze del panorama pallavolistico femminile.