Nell'anticipo di ieri è arrivata la sconfitta, in casa del Rende, per la formazione reggina. Oggi occhi puntati sullo Scalea ma anche su Morrone e Reggiomediterranea. In campo alle ore 15.30

L'anticipo di ieri ha regalato al Rende la vittoria contro la prima della classe. La Gioiese di mister Nocera, al "Marco Lorenzon", ha conosciuto la seconda sconfitta in campionato (la prima fuori casa dopo tre vittorie). A "punire" i viola è stato Gigi Le Piane, autore di un gol straordinario che ha consentito agli uomini di Viscardi di portare a casa 3 punti importantissimi, sia per la classifica che per il morale.

La sconfitta della Gioese potrebbe cambiare il vertice della classifica. Tutto dipende dai risultati di oggi, con le squadre in campo alle 15.30. La prima squadra che potrebbe approfittare dello scivolone dei reggini è lo Scalea, che segue in classifica con due punti di distacco. I biancostellati di Gregorace sono chiamati a cancellare il ko di sette giorni fa subito in casa della Reggiomediterranea: al "Longobucco" arriva l'Isola Capo Rizzuto, avversario certamente ostico da affrontare e affamato di punti. Lo Scalea è l'unica squadra che con i 3 punti potrebbe scavalcare l'attuale capolista, per compiere di fatto un controsorpasso dopo una sola settimana.

Morrone e Reggiomediterranea, entrambe a quota 12 punti, potrebbero invece agganciare la Gioiese. Per farlo, però, dovranno centrare il successo in trasferta rispettivamente contro Brancaleone e Gallico Catona.

Sfida interessante quella che vedrà la Promosport ospitare il Bocale. I lametini, non possono più concedersi passi falsi, l'ennesimo, potrebbe infatti condizionare notevolmente la stagione e far traballare anche la panchina di Claudio Morelli. L'allenatore della Promosport potrebbe già oggi mandare in campo il neo arrivato Allen Blaclet. Il Bocale di Laface, dal canto suo, ha necessità di punti salvezza, dopo aver trovato la prima vittoria stagionale nello scorso turno.

Match delicati, per la classifica, a Vibo Marina e Sersale. Al "Marzano" il Soriano ospitano l'Acri: i vibonese cercheranno i 3 punti per cancellare il ko rimediato in casa del Bocale e provare a rilanciarsi in classifica. Dall'altro lato i rossoneri cosentini hanno necessità di punti salvezza.

Il programma della settima giornata (ore 15.30)

Rende-Gioiese 1-0 (Le Piane) giocata ieri

Brancaleone-Morrone

Gallico Catona-Reggiomediterranea

Promosport-Bocale

Scalea-Isola CR

Sersale-Paolana

Soriano-Acri

Stilomonasterace-Gioiosa Jonica

La classifica

Gioiese 15*

Scalea 13

Reggiomediterranea 12

Morrone 12

Promosport 10

Gallico Catona 10

Isola CR 9

Brancaleone 9

Stilomonasterace 9

Rende 8*

Soriano 7

Gioiosa J. 7

Sersale 5

Acri 5

Paolana 4

Bocale 3

*una partita in più